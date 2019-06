ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR DE REINO UNIDO Simon Manley: «Las dos Monarquías son fuerzas de estabilidad en España y Reino Unido» «Con Gibraltar tenemos diferencias de fondo, sobre la soberanía, pero la relación entre los dos países es magnífica si la miramos en su conjunto»

Tras seis años repletos de acontecimientos en el Reino Unido y España (Gibraltar incluido), Simon Manley está a punto de acabar su misión como embajador al servicio de Su Majestad. Será en julio cuando ofrezca el testigo a Hugh Elliott, quien ocupa hasta ahora la dirección de la comunicación del Ministerio para la Salida de la UE.

Manley (Londres, 1967) destaca que fue «uno de los últimos embajadores que presentó las cartas credenciales al Rey Juan Carlos I» y recuerda, con orgullo, los «vivas» de los parlamentarios británicos o de los niños de Oxford al Rey Felipe VI en su visita de Estado en julio de 2017. El 17 de junio, Don Felipe culminará esa histórica visita con la imposición de la Orden de la Jarretera de manos de la Reina Isabel II en el castillo de Windsor.

Casado con una española y padre de tres hijos, el embajador Manley es licenciado en Historia Moderna por el Magdalen College, de la Universidad de Oxford y máster en Relaciones Internacionales por Yale (EE.UU.).

Si tuviera que apostar una libra... ¿lo haría por un Brexit duro, negociado o segundo referéndum?

No está claro. Creo que el Reino Unido saldrá seguro [de la UE]. Dentro de la Cámara de los Comunes hay una mayoría clara a favor de una salida ordenada. Ahora nos encontramos en un proceso electoral dentro del Partido Conservador que terminará a mitad de julio, con un nuevo líder que será primer ministro. Tendrá sus ideas y proyecto para el Brexit. Hay que esperar.

¿Un embajador se puede permitir una opinión personal sobre el Brexit?

La única opinión que se puede permitir es la del Gobierno de Su Majestad.

Además, el resultado de las elecciones europeas, con una clara victoria del partido del Brexit con 29 de los 73 escaños, deja claro que la división persiste en la sociedad británica...

Es cierto que hay una división dentro de la opinión pública. Estos resultados representan una frustración por parte de mucha gente que se pregunta por qué no se lleva a cabo la salida de la UE tras tres años del referéndum. Eso explica el crecimiento del partido del Brexit. Otra parte de la población, está contra la salida o, al menos, con una salida sin mantener una estrecha relación con la UE.

Manley, en un momento de la entrevista - ERNESTO AGUDO

No importa la salida, tenemos que trabajar juntos en el futuro. Salimos de la UE pero no de Europa, y tendremos los mismos retos y amenazas que hoy estando fuera de la UE. Tenemos que encontrar medidas con las que podamos trabajar estrechamente en el futuro.

¿Cómo se encuentran las relaciones entre Reino Unido y España en estos momentos?

Con España tenemos una relación de primer orden: una relación comercial de más de 62.000 millones de euros, somos el primer inversor europeo en este país, tenemos 300.000 británicos viviendo en España, 200.000 españoles en Reino Unido y 18 millones de británicos que pasan sus vacaciones en España. Para mí, es la relación más fuerte en toda Europa. También en seguridad y defensa. Tenemos que trabajar juntos. Además, tenemos un enorme potencial con todos los jóvenes que estudian y trabajan en nuestro país. Y los británicos que, por ejemplo, eligen España como uno de los principales destinos del programa Erasmus.

Sobre Gibraltar... ¿PP o PSOE?: «No he visto tanta diferencia, hemos trabajado estrechamente con los dos. Avanzamos las negociaciones con Dastis y logramos el acuerdo con Borrell»

Pero Gibraltar siempre condicionará cualquier relación entre Londres y Madrid...

Es un asunto donde tenemos nuestras diferencias de fondo, sobre la soberanía. Pero la gran parte de las relaciones bilaterales en el mundo tienen asuntos más divisivos que otros. Pero si miramos la relación bilateral en su conjunto tenemos una relación magnífica. Más fuerte ahora que en 2013 y espero que siga reforzándose en los años siguientes.

Uno de los acuerdos firmados entre España y Reino Unido de cara al Brexit es de índole fiscal. ¿Es Gibraltar un paraíso fiscal?

Gibraltar no es un paraíso fiscal. No porque lo diga yo, lo dicen las instituciones internacionales. Pero este acuerdo fiscal, fruto de esas conversaciones tan importantes entre Gibraltar, España y el Reino Unido, lleva también aparejado los memorandos sobre medio ambiente, seguridad y tabaco. Es un paso muy importante. Se trata del primer acuerdo de los dos países sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht. Con esos acuerdos tenemos una base para una colaboración más estrecha de los tres gobiernos para promover la prosperidad y seguridad de todo el Campo de Gibraltar. Es en interés mutuo de los dos países pero también de Gibraltar.

El embajador británico acabará su misión el mes de julio - ERNESTO AGUDO

No tanto, de verdad. Hay una continuidad en estas políticas que tienen tanto perfil a nivel de Estado. No he visto tanta diferencia, hemos trabajado estrechamente con los dos. Avanzamos las negociaciones con el ministros Dastis y logramos el acuerdo con el ministro Borrell.

¿Algún secreto de la visita de Sus Majestades los Reyes a Reino Unido en julio de 2017?

Para mí fue un éxito tremendo. La primera visita en 30 años. Nunca olvidaré el Mall de Londres engalanado con las dos banderas juntas, los «vivas» de los parlamentarios británicos tras el discurso de Su Majestad o los gritos de «¡Viva el Rey!» de los niños de Oxford.

¿Qué valor tiene una institución como la Monarquía en un tiempo de crisis y avance de los populismos?

Nuestros dos países tienen una enorme suerte con nuestras Monarquías. España tiene un Rey magnífico, con mucha experiencia y talento. Las dos Monarquías son fuerzas de estabilidad en nuestros países, dan continuidad en momentos difíciles de la política. Además, muestra cómo países con mucha tradición e historia pueden aunar tradición y modernidad.

«Nuestro compromiso con la seguridad europea es absoluto. Nos enfrentamos a amenazas comunes y no tenemos más alternativa que trabajar juntos»

Tras estos seis años de misión diplomática, ¿a qué conclusión llega de la crisis catalana?

Pues es un reto de los dos países. Empecé en 2013, un año antes de nuestro referéndum en Escocia que también fue un momento muy difícil para nosotros. En este ámbito estamos codo con codo, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución española y en defensa de la unidad de nuestros países.

¿El referéndum escocés alimentó el movimiento en Cataluña?

No sé. La diferencia es que en el caso británico, el referéndum fue legal y aprobado por el Parlamento británico. Tenemos el reto de los nacionalismos y tenemos que trabajar para defender el Estado de Derecho para mostrar que somos mucho más fuertes unidos.

¿Qué cualidades debe tener un buen embajador para usted?

Tiene que ser un buen líder de su equipo. Por ejemplo, en España, tenemos casi 300 personas, es una de las sedes diplomáticas británicas más grandes. Tiene que ser alguien que, orgulloso de su propio país, conozca el país de destino o que tenga ganas de conocerlo y entenderlo.

«Para nosotros Ignacio Echeverría es muy especial. Es un héroe, no solo español sino también londinense y británico»

En sus seis años de misión se han fortalecido las relaciones de seguridad y defensa con España, con campañas, cada verano, como la captura de los diez criminales más buscados por Reino Unido...

Esta es una relación fundamental sobre todo por las amenazas comunes a las que nos enfrentamos. Por desgracia, tanto Reino Unido como España tenemos una larga experiencia de terrorismo, ya sea nacionalista o yihadista. No tenemos más alternativa que trabajar juntos. Nuestro reto es encontrar nuevos métodos para obtener los mismos resultados en seguridad y defensa estando fuera de la UE. Tenemos que facilitar el trabajo de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y nuestras Fuerzas Armadas. Compromiso total hay. Nuestro compromiso con la seguridad europea es absoluto, el compromiso de nuestros amigos españoles contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia también es total.

Con frecuencia recuerda la figura de Ignacio Echeverría, el español que perdió la vida en los atentados de Borough Market en Londres mientras socorría a otras personas...

Para nosotros Ignacio es muy especial. No era un extranjero sino un londinense que decidió arriesgar su vida para salvar las vidas de otros. En nuestra cultura, como aquí, no hay un gesto más emotivo. Es un héroe, no solo español sino también londinense y británico.