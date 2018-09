En directo: Sánchez elige a María Luisa Carcedo como sustituta de Carmen Montón al frente de Sanidad

ABC

21.50En breve se conocerá el nombre del sustituto que se encargará de la cartera de Sanidad. El Gobierno tiene previsto anunciar su nombre a las 22.00 horas.

En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2018

.@CarmenMonton, al frente del @sanidadgob, ha logrado grandes cosas:

✔Sanidad Universal

✔Protección del Menor

✔Atención a los MENA

✔Reproducción asistida para mujeres solas

✔Cotización SS para cuidadoras



Con tu labor, España es mejor país en solo 100 días. Gracias. — PSOE (@PSOE) September 11, 2018

21.28La exministra supone ya la segunda dimisión del Gobierno de Sánchez, tras el abandono de Maxim Huerta. Montón mantiene que no cometió ninguna irregularidad, pero deja el cargo y se lo presenta a Pedro Sánchez para no «influir» en el trabajo del Ejecutivo.

21.25Finaliza la comparecencia de Carmen Montón: la socialista dimite de su cargo al frente del ministerio de Sanidad, Consumo y Sanidad Social. Tras hacer un balance de lo que han sido sus primeros cien días al mando de la cartera de Sanidad, la ya exministra del equipo de Sánchez presenta su dimisión, para que la polémica «no influya en el buen trabajo de Pedro Sánchez»

21.24Carmen Montón, sobre Pedro Sánchez: «He sentido siempre su apoyo. Para que mi situación no influya le he dirigido mi dimisión como ministra de Sanidad»

21.22Carmen Montón hace un balance de los primeros cien días: «En el año 2010 y 2011, recién licenciada en Mecidina, decidí cursar un máster para mejorar mis conocimientos y mi trabajo. Lo hice con esfuerzo e ilusión. Sacando lo mejor posible mis obligaciones. En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo, mi asistencia y la superación. He sido transparente y honesta. Como he reiterado: no he cometido ninguna irregularidad y lo voy a seguir defendiendo con la conciencia muy tranquila»

21.19La ministra de Sanidad aparece en su comparecencia. Con gestos de nerviosismos comienza y habla en pasado de su cargo: «Tomé posesión del cargo con la ilusion de formar parte de un gobierno para cambiar las cosas»

Lo siento en el alma porque pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse ipso facto. Este Gobierno no puede parecerse al PPhttps://t.co/0TyhupW5y4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 11, 2018

20.51Carmen Montón anunciará su dimisión como responsable de la cartera de Sanidad, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la presidencia del Gobierno.

20.45Según informa laSexta, en el trabajo de fin de máster de la titular de Sanidad existen textos idénticos a los de otros autores en 19 páginas. La extensión total del TFM de la ministra Montón es de 52 páginas.

20.43A pesar de que este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoyara públicamente a la ministra, LaSexta publicaba, a última hora, que Carmen Montón había plagiado el Trabajo de Fin de Máster.

20.40Tras la polémica con el máster de la ministra de Sanidad, la socialista tiene previsto comparecer en la sede del ministerio de Sanidad a las 20.45 horas.