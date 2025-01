Sánchez contacta con Aznar, Rajoy, González y Zapatero para abordar la situación de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado este sábado con los cuatro expresidentes del Gobierno para departir con ellos sobre la situación en Ucrania tras la ofensiva militar rusa. Fuentes de La Moncloa informan a ABC de que Sánchez ha querido compartir información y contextualizar la situación con sus antecesores, a los que también ha pedido opinión sobre la situación.

Desde la presidencia del Gobierno también informan de que Sánchez ha estado en contacto con Javier Solana y Joaquín Almunia , los dos políticos españoles que ocuparon cargos de más nivel en la política comunitaria. Solana fue secretario general de la OTAN (1995-1999) y Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea (1999-2009). Con quien ocupa ahora este puesto, Josep Borrell , también ha estado en contacto Sánchez en las últimas horas. Almunia fue comisario de Economía de la UE (2004-2010) y vicepresidente de la Comisión Europea (2010-2014).

Sánchez ha realizado esta ronda de llamadas desde La Moncloa, tras su participación en el día de ayer en el Consejo Europeo extraordinario para abordar la invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa que se celebró en Bruselas. Antes de la reunión con los 27 estados miembros Sánchez había convocado el Consejo de Seguridad Nacional, que se celebró en Zarzuela presidido por el Rey Felipe VI. El presidente y el monarca vuelven a coincidir este domingo en Barcelona con motivo de la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona. Hay previstas declaraciones de ambos.

La respuesta del Gobierno se enmarca dentro del marco de la Unión Europea. Sánchez manifestó este viernes en el marco de esa reunión en Bruselas que «la situación es muy grave», «una violación flagrante de la legalidad internacional que no podemos aceptar» . Sánchez defiende la política de sanciones adoptadas frente a Rusia, que es el marco de respuesta en el que se está moviendo la Unión Europea y por el momento también Estados Unidos. Al no ser Ucrania un país de la OTAN la respuesta en términos militares no es automática y los aliados occidentales no están contemplando una respuesta militar.

Artículo 5 del Tratado

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , reiteró esta semana que España descartaba un despliegue militar en Ucrania. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles , advertía que la aplicación del artículo 5 que «cualquier agresión a uno de los países pertenecientes a la Alianza Atlántica llevará inmediatamente la aplicación del artículo 5 del Tratado y la consiguiente respuesta por parte de OTAN». Esto es muy relevante porque diferencia la respuesta actual de la que se daría si Rusia plantease una ofensiva sobre las repúblicas bálticas. Además, la UE tendría que responder si dos de sus miembros, Suecia y Finlandia, que han sido amenazados por Rusia por no rechazar su futura adhesión a la OTAN, fuesen atacados.

En el Gobierno preocupa una situación que altera ostensiblemente el tablero internacional y que puede lastrar la recuperación económica postpandemia: «Llevamos tiempo preparando la reacción ante este riesgo y tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico y también energético sobre la sociedad, los hogares, la industria y la recuperación económica», dijo Sánchez el pasado jueves en una declaración institucional en La Moncloa.

Sánchez comparecerá el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados para informar a la Cámara de la situación en Ucrania y de las medidas adoptadas en el seno de la UE. Algo que los grupos parlamentarios llevaban reclamando desde hace semanas. Solicitaban los partidos que fuese el presidente y no el ministro Albares quien informase al parlamento. En el Gobierno esperan que el debate de la próxima semana pueda viabilizar una poco frecuente unidad política. El Gobierno cuenta con el respaldo del PP para actuar en esta crisis en el marco de las obligaciones que marquen la UE y la OTAN.

El líder saliente del PP, Pablo Casado , ha llamado a Sánchez en dos ocasiones para trasladarle su respaldo. Pese a las tradicionales consignas anti OTAN que se defendieron en el espacio político de Podemos e Izquierda Unida, en el Gobierno están tranquilos respecto a que no habrá divisiones en esta cuestión. Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz también celebran a su vez que el Gobierno ha puesto el acento en la respuesta diplomática y no en la acción militar, aunque ésta no ha evitado la invasión rusa en Ucrania. En el Gobierno solo alimentan la posibilidad de que Vox busque un espacio propio al margen del consenso general.