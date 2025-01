Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Rusia recrudece sus ataques contra Kiev, Járkov, Jersón y Mariúpol

Rusia dirige en el sexto día de invasión a Ucrania un enorme convoy militar de más de 60 kilómetros hacia Kiev , disparando todas las alarmas de la estrategia rusa que planea rodear y asaltar la capital. Así lo reflejan unas imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar que captaron una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería a unos 25 kilómetros al noroeste de la capital, objetivo principal de esta ofensiva que ha provocado una ola de sanciones contra Moscú .

A primera hora de la mañana de este martes, el Ejército ruso avanzó y llegó a las puertas de Jersón, según Igor Kolikhayev, alcalde de la ciudad en el sur de Ucrania. «Jersón ha sido y será ucraniana (...) ¡Jersón resiste!», agregó el alcalde.

Ayer el primer encuentro entre ambos bandos celebrado en la ciudad bielorrusa de Gómel, no llegaron a buen puerto. No se pudo negociar ningún tipo de alto el fuego. De hecho, después de estos contactos, Rusia bombardeó áreas residenciales en la segunda ciudad de Ucrania, Járkov.

La Eurocámara pedirá hoy agilizar la entrada de Ucrania en la UE en un pleno extraordinario convocado por la presidenta, Roberta Metsola, en medio del ataque militar ruso y tras la petición formal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , de solicitar la adhesión «inmediata» a la UE.

El Kremlin asegura que «no está claro si la delegación ucraniana vendrán a las próximas conversaciones o no, esperemos que sí

«Esta guerra no fue provocada. F ue una elección de alguien que está ahora refugiado en su búnker . Y sabemos qué ocurrió con la persona que se refugiado en su búnker de Berlín en mayo de 1945». Son palabras de Sergii Kislitsia, embajador de Ucrania ante la ONU, en su discurso del lunes durante la Asamblea General.

El ministro puntualizó que a los rusos «les ha sorprendido la fuerza de la resistencia ucraniana» que ha impedido que tengan el control en ninguna de las principales ciudades, por lo que la moral está baja entre las fuerzas invasoras. «Hemos visto muchas rendiciones», aseguró. «Pero eso no quita que el liderazgo de las fuerzas armadas rusas sea despiadado», con «un presidente que parece no conocer límite en cuánto a la violencia» que está dispuesto a usar «para lograr sus objetivos». Para el ministro, Rusia podría enfrentar años de resistencia en su intento de ocupar Ucrania. Informa desde Londres Ivannia Salazar.

La Unión Europea formalizó la desconexión de 7 bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión a Ucrania, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank.

Por parte de la ONU, el recuento lo ha asumido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que hasta el martes tenía confirmados al meno 136 civiles fallecidos, 13 de ellos niños, y más de 400 heridos. No obstante, también reconoció que el balance de víctimas es "mucho mayor" del que puede verificar.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha avisado este miércoles de la posibilidad de que se produzcan "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar", al tiempo que ha insistido en las "garantías de seguridad" que pide Moscú. "No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria", ha indicado Grushko en declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax. Informa EP

"El alcalde de Mariupol dice que la ciudad está sufriendo un gran número de víctimas y un corte de agua debido a las 12 horas de intensos bombardeos rusos", informa The Guardian.

La Unión Europea (UE) adoptó este miércoles sanciones contra 22 altos oficiales militares -seis generales y 18 coroneles- de Bielorrusia, por el papel de ese país en el ataque iniciado por Rusia contra Ucrania. De acuerdo con el documento oficial que detalla la sanción, la inclusión de los 22 jefes militares se debió a que "Bielorrusa participa en una invasión rusa no provocada contra Ucrania, al permitir una agresión militar desde su territorio".

El exboxeador y alcalde de Kiev, Vitali Klitschko , y su hermano, el también exboxeador Wladimir , han hablado hoy con la BBC, a la que han asegurado que se sienten orgullosos de los ciudadanos que no han abandonado la ciudad a pesar de la invasión rusa, y que en muchos casos están preparándose para combatir con las armas la ofensiva del Kremlin . Ambos han reiterado, además, su deseo de permanecer en Kiev y defenderla.

La embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, durante el debate de la Asamblea General: "A los soldados rusos enviados al frente de una guerra injusta e innecesaria, les digo, sus líderes les están mintiendo. No cometan crímenes de guerra. Hagan todo lo posible para deponer las armas"

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov , ha afirmado este miércoles que Moscú está comprometido con la desmilitarización de Ucrania y que debería haber una lista con las armas que no se podrán desplegar nunca en territorio ucraniano , según agencias rusas.

Javier Ansorena/Nueva York. Joe Biden defendió este miércoles que EE.UU. no está en condiciones de afirmar que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, a pesar de las denuncias al respecto, incluidas por parte del Gobierno de Kiev y de organizaciones de derechos humanos. “Lo estamos siguiendo de cerca”, dijo el presidente de EE.UU. antes de subir al helicóptero Marine One para un viaje oficial a Wiscosin. “Es pronto para decirlo”. Su embajadora ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, ha asegurado este mismo día que Rusia ha transportado a Rusia armamento prohibido por la Convención de Ginebra, como bombas de racimo y bombas de vacío.

"Hay que llegar a un acuerdo. Tienen que dejar de matar a estas personas (...) Están matando a todas estas personas y hay que detenerlo. Hay que pararlo ahora", ha señalado Trump en una entrevista con la presentadora de Fox María Bartiromo, recogida por el diario 'The Hill'

"No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad! Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí", ha dicho en su perfil oficial de Facebook.

El alcalde de la ciudad de Jersón, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, aunque ha negado que sean negociaciones y no ha reconocido que la ciudad esté bajo control ruso.

«Ucrania no quiere estar cubierta de cadáveres militares. ¡Vuelvan a casa con todo su Ejército! Digan a sus mando que quieren vivir y que no quieren morir», ha sentenciado, tal y como recoge la agencia de noticias Unian. Según fuentes rusas, sus bajas se elevan a 490 .

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de tener entre sus objetivos la Iglesia de la Asunción de Járkov y ha recordado que el lugar "es un refugio" para la población. "Restauraremos la catedral para que no quede ni una traza de la guerra. Incluso si destruyen todas las catedrales e iglesias, no destruirán nuestra fe sincera ", ha zanjado.

"Creo que ha habido una sobreestimación de la capacidad de Rusia, y eso se ha hecho de manera más amplia, y creo que se ha hecho en Rusia", ha agregado Morrison, tal y como recoge 'The Sidney Morning Herald'.