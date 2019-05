Rubalcaba, últimas noticias de la capilla ardiente en directo: Don Juan Carlos y Doña Sofía dan el pésame a la familia

Actualizar

11.14Don Juan Carlos y Doña Sofía salen ya de la capilla ardiente. El rey emérito ha hecho un gesto de deferencia con la cabeza ante la capilla antes de abandonarla.

11.13Don Juan Carlos también ha saludo a familiares y autoridades.

11.12Los reyes eméritos han estado muy pendientes de la viuda, Pilar Goya, a quien han dado su consuelo y cariño.

11.09Don Juan Carlos y Doña Sofía llegan para dar el pésame a la familia de Rubalcaba y despedirse de Rubalcaba.

11.03Las colas de ciudadanos que quieren entrar al salón de los Pasos Perdidos del Congreso para dar su último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba son largas. Solo podrán estar los que ya están en la cola hasta las doce del mediodía.

11.00Alfonso Guerra, Manuel Chaves, Juan Fernández López Aguilar, Patxi López y el juez Garzón, entre algunas de las personalidades que han acudido a la capilla ardiente.

10.28El PSOE ha desplegado en la fachada de la sede de Ferraz, en Madrid, una gran lona con una foto de Alfredo Pérez Rubalcaba sonriente. «Gracias, Alfredo», reza el lema de la pancarta que fue colocada anoche en el mismo lugar en la que, hasta ahora, lucía el lema «Siempre hacia adelante», que emplea el PSOE en la campaña electoral para el 26-M.

10.27El PSC ha abierto un libro de condolencias en su sede para que las personas que lo deseen puedan acercarse a recordar al histórico dirigente del PSOE.

9.40La infanta Elena visita el velatorio, a donde acudirán también a lo largo de la mañana los reyes eméritos. Ha sido recibida en el patio del Congreso por Sánchez, y por la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ja acudido acompañada de Carlos García Revenga, quien fue secretario de las infantas. Ambos han dado el pésame a Pilar Goya, la mujer del exvicepresidente del Gobierno, con la que han conversado unos minutos, y al resto de familiares y amigos.

9.10El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha regresado a la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados para velar al político socialista.

9.00Se reabre en el Congreso la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido este viernes tras sufrir el miércoles un ictus.

21.58«Es muy difícil decir adiós a Alfredo. Lo es no solo por lo inesperado y abrupto de su fallecimiento sino ante todo por el inmenso dolor que causa». José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha dedicado unas palabras de afecto al que fuese su compañero en un escrito en el que además tilda de «imprescindible la labor que llevó a cabo en los gobiernos de Felipe González y en los que él mismo presidió».

.@santicl: “Compañero Alfredo, nunca olvidaré como socialista y sobre todo como maestro tu mejor aportación a este país, por el que tanto has dado: el fin de ETA”. #GraciasAlfredopic.twitter.com/QGpWOiWGgK — PSOE (@PSOE) 10 de mayo de 2019

21.42El Rey Felipe VI junto a la mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya.

21.40Los Reyes, en el momento en el que han guardado un minuto de silencio en pie frente féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba.

21.29La capilla ardiente sigue abierta para los ciudadanos que aún esperan despedir al exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE.

21.23El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha participado visiblimente emocionado en el acto del PSC al recién fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba: «Hoy no queremos hacer campaña, pero no queremos olvidar al amigo, no queremos olvidar al compañero, no queremos olvidar a Alfredo».

21.13Los ciudadanos que se encuentran fuera podrán entrar en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados para dar el último adios al exvicepresidente del Gobierno.

El @Congreso_Es acoge la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ésta fue su segunda casa durante más de 20 años. Aquí le ofrecemos su último adiós. pic.twitter.com/5eqQgmwSso — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) 10 de mayo de 2019

20.56Los reyes han saludado a la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya, y han permanecido un minuto de pie delante del féretro en muestra de respeto.

20.48Pedro Sánchez, Ana Pastor, García Escudero y los presidentes del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo reciben a los Reyes en el Congreso.

20.45Llega Susana Díaz visiblemente afectada a la capilla ardiente instalada en el interior del Congreso de los Diputados. Informa Gregoria Caro.

20.39Junto al féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba hay una fotografía con su imagen y la siguiente frase: «La paz y la libertad es nuestra forma de vida».

20.35Adolfo Suárez Illana también ha llegado a la capilla ardiente donde descansan los restos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo ha hecho por un acceso sin cámaras. Informa Gregoria Caro.

20.30Llega Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos. Le siguen Pablo Echenique, Alberto Garzón y Sira Rego. Informa Adrián Marina.

20.28Las banderas del palacio de La Moncloa y de toda la Administración General del Estado ondean a media asta en homenaje a la memoria del exsecretario general del PSOE.

20.25El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también está presente en el acto por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba.

20.22El presidente del PP, Pablo Casado, acaba de llegar al Congreso de los Diputados. Pío García Escudero, presidente del Senado, también se encuentra en la capilla ardiente instalada.

20.19También han llegado al Congreso el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Hernando, Carmen Montón y Jaime Lissavetzky, entre otros miembros de las filas socialistas. Informan Gregoria Caro y Adrián Marina.

20.17Llega el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba al Congreso de los Diputados, donde se va a instalar la capilla ardiente del exvicepresidente del Gobierno.

20.15Han llegado juntos al Congreso de los Diputados Elena Valenciano, visiblemente afectada, y Javier Fernández, presidente asturiano. Ambos acudieron juntos al hospital esta mañana.

Te admiraremos siempre por tu sentido de Estado, por tu brillantez en la deliberación, por tu eficacia en la negociación, en defensa de tus ideas. Siempre estarás con nosotros. Cómo te echaremos de menos, compañero. pic.twitter.com/mCqVwfFVPt — Meritxell Batet (@meritxell_batet) 10 de mayo de 2019

20.03Sortu ha hecho público un comunicado en el que afirma que «no es momento de pasar facturas políticas» y «no hará ningún ejercicio de cinismo» tras la muerte del exvicepresidente del Gobierno y exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

19.57Llega Pedro Sánchez al Congreso. Le reciben Ana Pastor, presidenta de la Cámara, y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Informa Adrián Marina.

Ana Pastor y Carmen Calvo reciben al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Adrián Marina

