Rivera reclama la unidad de España en Alsasua, emblema del mundo abertzale

«Cuando en algún rincón de España violan los derechos de los ciudadanos, agreden a todos los españoles de bien; por eso hoy estamos en Alsasua pidiendo paso y sin importar que unos radicales intenten evitarlo». Con esta premisa explicó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la celebración del acto de España Ciudadana en uno de los bastiones del mundo abertzale radical.

Alsasua no era especialmente radical. De hecho en las elecciones de 2015 Bildu perdió el Ayuntamiento frente a Geroa Bai, en el que está integrado el PNV. Pero a raíz de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, los más radicales de la localidad se han hecho un hueco en las movilizaciones de la localidad. Prueba de ello fueron los intentos de boicotear el acto de ayer.

Por esta razón, para no ceder a los más radicales las calles, la plataforma España Ciudadana, vinculada a Ciudadanos, organizó ayer un acto en Alsasua en el que se reclamó la unidad de España. «Tenemos que descubrir que cualquier rincón de España es España. Tenemos que recuperar lo obvio», recordó el dirigente de Ciudadanos.

La importancia de este acto radicaba no sólo en que se celebraba en Alsasua, que se ha convertido en uno de los emblemas del abertzalismo. Sino que tenía lugar en Navarra, una región, ahora gobernada por el nacionalismo vasco, que en los últimos tres años se ha empeñado en euskaldunizar. Por eso el filósofo vasco Fernando Savater, aseguró con rotundidad que «Navarra está unida al País Vasco así como está unida a Andalucía y al resto de comunidades; eso es España y no tiene sentido pensar en formar una tribu cuando ya tenemos un país».

Levantar ampollas

Las calles de Alsasua no están demasiado acostumbradas a la defensa de los valores constitucionales. Por eso, el acto de España Ciudadana de ayer levantó ampollas en el mundo abertzale y provocó que cientos de personas protestaran hasta el punto de arrojar objetos contra los asistentes al acto.

A pesar de ser un acto de la plataforma de Ciudadanos, en Alsasua también quisieron estar presentes representantes del Partido Popular, como el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán y una representación del PP de Vizcaya.

Esta presencia chocó con la postura marcada por el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa y portavoz de la formación en el Parlamento Vasco. El viernes, Borja Semper se desmarcó del acto de Alsasua. En una entrevista en Radio Euskadi consideró que «si algo tiene que hacer la política es serenar los ánimos y enfriar el ambiente» y no «encender ánimos». A pesar de ello ayer, en su cuenta de twitter, Semper no quiso perder la oportunidad de rendir su agradecimiento a la Guardia Civil «porque me ha salvado la vida -escribió- y porque es garante del Estado de Derecho y de nuestra libertades»

Sin embargo, la dirección nacional del PP sí que respaldó la presencia de sus dirigentes en la localidad navarra. Incluso el presidente del Partido Popular, Pablo Casado se refirió al acto de Alsasua en el que no estaba y lo hizo durante su intervención en la clausura de un encuentro de Nuevas Generaciones en Sevilla, en plena precampaña de los comicios andaluces.

«El Partido Popular siempre va a estar donde hay reivindicaciones constitucionalistas, en contra de los abertzales y los independentistas», explicó. Pero quiso quitar protagonismo a Ciudadanos en la lucha contra el independentismo vasco y el apoyo a los símbolos nacionales. «Llevamos estando así desde hace cuatro década, y ahora nadie nos va a dar lecciones de cómo tenemos que hacerlo», añadió. Y recordó cómo el pasado mes de junio el propio Pablo Casado acudió al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua para mostrar su apoyo a los agentes de la Benemérita. «Lo hicimos hace cuatro meses sin necesidad de hacer ruido».

Enemigos y adversarios

También el líder de Vox, Santiago Abascal, que acudió a Alsasua junto con José Antonio Ortega Lara, marcó distancia con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos mostró su incomodidad ante la presencia de éste en Alsasua al cuestionar que un partido como Vox «con alergia a Europa» puede sentirse «cómodo» en este acto. Abascal le respondió ayer que «mis enemigos estaban fuera de esta plaza, aquí tengo adversarios. Ciudadanos tendrá que explicar quiénes son sus enemigos y adversarios». Hacía alusión así a los cientos de radicales que les habían insultado e, incluso, lanzado algún objeto a su llegada.

Pese a las diferencias marcadas por todos los partidos políticos, lo cierto es que en la plaza de los Fueros de la localidad de Alsasua se vio ayer la bandera española por primera vez en décadas.