Adriana Lastra, esta mañana en rueda de prensa. - EFE

El PSOE celebra los avances con Iglesias pero sigue defendiendo que Podemos no entre en el Gobierno «Entre Unidas Podemos y el PSOE por desgracia no sumamos. Es una cuestión de pura aritmética. El problema es que no nos dan los números», justifican los socialistas para rechazar el Ejecutivo comaprtido