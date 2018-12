El PDeCAT se abre a no bloquear la tramitación de los Presupuestos El secretario de organización del partido y diputado en el Congreso, Ferran Bel, pretende con esto «dar más tiempo» a una negociación con el fin de alcanzar una «solución política» para Cataluña

El secretario de organización del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, se ha mostrado abierto a no bloquear el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, para así «dar más tiempo» a una negociación con el fin de alcanzar una «solución política» para Cataluña.

En una entrevista con la Agencia Efe, Bel ha puesto en valor el encuentro del 20 de diciembre en Barcelona entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, para tratar de encauzar el conflicto catalán.

Tras estos contactos entre ambos Gobiernos, que proseguirán en enero, «es evidente que el escenario es diferente que el de hace tres o cuatro semanas», ha destacado.

Por ello, el diputado del PDeCAT en el Congreso ha considerado que, por muy «incipiente» que pueda ser la negociación, no es el momento de «cerrar puertas» a esta relación entre ambos ejecutivos.

Si bien ha puntualizado que la previsión del PDeCAT de rechazar los Presupuestos en la votación final «no ha cambiado» por ahora, otra cosa es que las cuentas «se deban abortar desde un primer momento», mientras hay «espacios de negociación abiertos», por muy «remotos» que puedan ser los eventuales acuerdos.

Para «dar el máximo tiempo posible» a esta negociación que debería servir para «poner sobre la mesa un esbozo de solución política para Cataluña», Bel se ha inclinado por no presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha aclarado que «la decisión no está tomada», ya que aún no han tenido acceso al proyecto de cuentas del Gobierno para 2019.

«No traicionaríamos a nadie si nosotros mantenemos nuestra decisión final sobre los Presupuestos al final de la tramitación, porque daríamos más tiempo a la negociación», ha añadido.

Lo que sí ha descartado ya es que el PDeCAT vaya a apoyar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que previsiblemente presentarán PP y Ciudadanos.

Superar el debate de totalidad garantizaría entre uno y dos meses de tramitación parlamentaria a los Presupuestos, antes de llegar a la votación final en el Pleno, y daría margen temporal a la negociación entre Gobierno y Generalitat.

El secretario de organización del PDeCAT ha apelado a la responsabilidad de PSOE y Podemos, que ha remarcado que deberán «moverse» para llegar a acuerdos con la Generalitat y las fuerzas independentistas si quieren evitar «un Gobierno de PP y Ciudadanos condicionado por Vox» que podría surgir de unos nuevos comicios.

Y facilitar acuerdos, ha recalcado Bel, significa hacer «cesiones» desde ambos lados, lo que «vale tanto para el PSOE como para el Partit Demòcrata».

El número tres de la formación heredera de CDC ha subrayado que «obviamente no es lo mismo» un Gobierno de PSOE con el apoyo de Podemos que un hipotético Ejecutivo de PP y Cs con apoyo de Vox, pero ha alertado de que esto no significa que el PDeCAT tenga que dar «gratis» sus votos a Pedro Sánchez.

En cuanto al documento de 21 puntos que Torra entregó a Sánchez el pasado día 20, ha indicado que es «prematuro» valorar si puede ser un marco de negociación, ya que le consta que el presidente del Gobierno lo que hizo sólo es recibir el documento de propuestas.

En todo caso, ha subrayado que sería un «primer paso» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez expresara su voluntad de «desarrollar» esa agenda negociadora propuesta por la Generalitat, algo que de momento no ha sucedido