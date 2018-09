Pastor permitirá que Torra acuda al Congreso sin enfrentarse a la votación de los diputados La presidenta del Congreso busca distender el ambiente político en Cataluña

Marco Naya

@marconaya5 Esteban Villarejo

@villarejo Seguir Madrid Actualizado: 06/09/2018 02:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una oportunidad para dar visibilidad a su agenda secesionista sin recibir una negativa por parte de los diputados. Eso es lo que le ofreció ayer la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al admitir que estaría dispuesta a celebrar un debate parlamentario sin necesidad de que se produzca una votación posterior.

Pastor invitó al líder catalán el pasado martes a asistir al Congreso para que expusiese su proyecto político y le permitió que seleccionase el formato de su comparecencia. Sin embargo, según fuentes cercanas a la presidenta, ayer Pastor dio un paso más al reconocer que aceptaría una sesión que no incluyese una respuesta de los grupos en forma de votación.

Este formato no existe en el Reglamento parlamentario por lo que no tiene precedentes en la Cámara Baja si se realiza en el Hemiciclo. Únicamente se produce en conferencias realizadas en comisiones, pero nunca en el salón de plenos. Hasta el momento, la Generalitat todavía no ha respondido al ofrecimiento de Pastor, quien tomó la decisión sin consultar a su partido.

A pesar de todo, las fuentes citadas anteriormente destacan la importancia de que Torra acuda al Congreso para distender el ambiente político, algo compartido por gran parte de los grupos parlamentarios. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, destacó ayer que cualquier iniciativa que favorezca el diálogo «es bienvenida» pero remarcó que su intervención debe realizarse en la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico. «Esta comisión es el marco perfecto para que Torra venga a explicar su visión de Cataluña y del resto de España» aseguró ayer Lastra antes de recordar que Margarita Robles ya invitó hace casi un año al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparecer en esta comisión.

Por su parte, fuentes del PP consultadas por ABC negaron que el formato sin votación estuviese incluido en una invitación que consideran de «buen criterio» y situaron el problema en el hecho de que los independentistas «quieren desoír a todos los españoles y a todos los constitucionalistas». Otra formación que ve con buenos ojos la iniciativa es Podemos, que aplaudió la decisión de Pastor antes de reconocer que el dirigente catalán «haría bien» en aceptar y aportar al diálogo.

Responder con el 155

La voz discrepante respecto a la posible intervención de Torra en el Congreso la puso Ciudadanos. «El lugar donde Torra tiene que comparecer es el Parlament de Cataluña», señalaron las fuentes de Cs consultadas por este periódico. «Mientras no retire de la Generalitat los símbolos que dicen que España es una dictadura, mientras no cumpla las decisiones judiciales, no hay nada que hablar con Torra», aseguraron, antes de alertar a Pedro Sánchez de que responda aplicando el 155 para que acaten la Constitución.