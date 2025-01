Miembros del Comité de Dirección del PP ya dudan de que Egea incluya el congreso en la reunión del lunes

El Partido Popular afronta horas decisivas para su futuro. Fuentes del Comité de Dirección avisan de que puede producirse una cascada de dimisiones de forma inmediata si Pablo Casado no incluye ya en el orden del día de la Junta Directiva Nacional de la próxima semana la convocatoria de un congreso. Miembros del Comité de Dirección del PP dudan de que Egea incluya el congreso en la reunión del lunes . La primera en presentar su dimisión, ayer mismo, fue Belén Hoyo , lo que abrió una grieta definitiva en el equipo de confianza del presidente del PP. Pero también amenazaron con presentar su dimisión Cuca Gamarra, Javier Maroto, Dolors Montserrat, Ana Pastor y Andrea Levy. Nadie descarta que si se producen nuevas renuncias, el proceso de descomposición del núcleo duro de Casado sea ya imparable.

En la larga y tensa reunión de ayer del Comité de Dirección del PP , la mayoría de los miembros del núcleo de Casado intentaron hacerle ver que había que pasar página y prepara una salida digna, mediante la convocatoria de un congreso de forma inmediata. Después de horas de discusión y debate, se acordó finalmente que el presidente convocaría una Junta Directiva Nacional , máximo órgano entre congresos, la próxima semana. En principio sería el lunes, pero tras la protesta de Andalucía, al coincidir con el Día de la comunidad, se trasladará probablemente al martes.

Ese compromiso por parte de Casado frenó las amenazas de dimisión que habían surgido dentro de su Comité de Dirección, aunque la renuncia de Belén Hoyo fue imparable, después de hablar con otros muchos diputados del PP que, como ella, son de la máxima confianza del presidente del partido, incluso amigos personales, y no podían permitir la deriva en la que estaba entrando. Se lo intentaron hacer ver, pero comprobaron que no escuchaba y no atendía a lo que le decían, por lo que optaron por la vía drástica de las dimisiones para forzarle a actuar.

No obstante, a pesar de que la Junta Directiva Nacional se ha convocado, aún no se ha incluido la convocatoria de un congreso en el orden del día. Puede hacerse hasta 24 horas antes, pero los populares quieren que se aclare el camino ya, de forma urgente y nítida. Si no se toma ese camino rápido, las dimisiones podrían sucederse en las próximas horas.

Aun incluyendo el debate y la votación de un congreso en el orden del día de la Junta Directiva Nacional, los populares tampoco tienen claro cuál será la postura de Casado. Cuando acabó el Comité de Dirección ayer, a las ocho de la tarde , miembros de ese órgano reconocieron que no sabían qué haría Casado en caso de debatirse y votarse la celebración del congreso.

Lo que sí interpretaron algunos dirigentes populares es que Casado va a aprovechar esta semana que ha ganado de tiempo para medir fuerzas y calibrar los apoyos que tiene, para intentar alargar toda esta agonía hasta julio o no.