Los partidos siguen sin dar credibilidad al CIS de Tezanos: «Es una broma pagada con dinero público» El PP y Ciudadanos desacreditan el estduio y Podemos asegura que la metodología es, «cuanto menos, polémica»

Los partidos no se creen la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PSOE en el 31,6 por ciento de estimación de voto y coloca a Ciudadanos por delante del PP. Tanto los populares como los de Rivera y Unidos Podemos han restado credibilidad al barómetro publicado este jueves y han advertido sobre la «polémica» metodología que se está empelando para realizar el estudio en los últimos meses, dede que José Félix Tezanos asumió el mando de la instituciión.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha asegurado que es «muy triste que la credibilidad del CIS se muestre de nuevo en entredicho». A su juicio, los datos que arroja la encuesta sobre su partido no son creíbles atendiendo a la relación entre la intención directa de voto –el dato en bruto, sin cocinar– y la estimación de voto final. «Si comparamos esta encuesta con los datos de julio de 2018, cuando no estaba al frente el señor Tezanos, la intención directa de voto al PP era de 10,2, lo que daba una estimación de un 20,4; mientras que ahora con un voto directo de 12,6, la estimación de voto es de 18,2», se ha quejado González.

Los populares han vuelto a instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque elecciones –«si no lo hace es porque estos datos no se los cree ni él», afirman– y han denunciado que Tezanos ha convertido al CIS en «una especie de agencia de publicidad». También han restado credibilidad a la valoración de Pablo Casado como líder político: «Ayer tuvimos un ejemplo más que evidente del liderazgo incontestado del líder del PP. El dominio que tuvo en el debate (con Sánchez), no es más que un ejemplo de ese liderazgo.

En la misma línea, Ciudadanos ha tildado el estudio de «broma», una «broma pagada con dinero público». Su secretario general, José Manuel Villegas, ha reafirmado que el CIS «no tiene ninguna credibilidad», aunque sí que ha reafirmado que su partido está actualemente por encima del PP, «lo que nadie se cree es el resultado que Tezanos le da a su jefe». Villegas ha desvelado los datos que manjean las encuestas internas de su partido y ha defendido que, aunque los socialistas son primeros, la lucha es «mucho más cerrada».

En el estudio de los de Rivera, el PSOE logra un 26 por ciento en intención de voto, Ciudadanos un 24, el PP un 22 y Podemos un 17 por ciento. «Son los datos que tenemos y que maneja todo el mundo. Colocar al PSOE en este momento por encima del 30 solo se le ocurre a Tezanos», ha insistido Villegas, que ha defendido que los primeros resultados reales se verán en las elecciones autonómicas de Andalucía, «allí Tezanos no podrá manipular los resultados».

Sin embargo, el descrédito del CIS no es solo cosa de la oposición. El principal socio del Gobierno, Unidos Podemos, no terminan de fiarse del modelo Tezanos, aunque los de Iglesias siempre se muestran «prudentes» con las encuestas y destacan la importancia de los márgenes de error. El secretario general del Grupo Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha defendido la necesidad de hacer «una lectura relativa» del barómetro, y ha destacado que la metodología que utiliza últimamente el CIS es, «cuanto menos, polémica». «Su principal problema es que en estos casos o cocinas o no cocinas los datos, pero no los dejas a medias. Hace una suma a los bestia de intención directa de voto y simpatía y les salen números fuera de foco, por lo que hay que tratarlos con cuidado».

Guijarro ha destacado también algunas coincidencias entre las encuestas que maneja Podmeos y las del CIS, como que la «estrategia de crispación de la derecha» no es correspondida por los ciudadanos, o que l fidelidad del voto hacia la formación crece más de 10 puntos.

Por su parte, en el PSOE se han mostrado satisfechos con la encuesta. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha destacado la diferencia de más de 10 puntos del PSOE con el segundo (Ciudadanos), y ha insistido en que ni el Gobierno ni la ciudadanía «se han dejado llevar por el ruido» provocado a su juicio por Rivera y Casado. «Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros hemos aprobado decretos que mejoran la vida de la gente. No les vamos a defraudar, seguiremos así semana tras semana».