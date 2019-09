Los otros dos «problemas» de Pablo Iglesias de cara a las próximas elecciones La posibilidad de que Íñigo Errejón traslade Más Madrid al ámbito nacional no es el único temporal que debe capear el líder de Podemos

Compromís, independiente desde el 28-A

En el seno de Compromís existe preocupación con la repetición electoral del próximo 10-N. Las pasadas elecciones generales del 28-A, tras romper con Podemos e ir por separado, la fuerza valenciana solo consiguió mantener a un diputado en el Congreso: al portavoz del grupo mixto, Joan Baldoví.

Temen que los comicios a los que ha abocado la negociación fallida del PSOE y Unidas Podemos supongan la pérdida de representación definitiva en Madrid. Por tanto, a pesar de que «El Bloc», el partido mayoritario de Compromís, nunca ha estado de acuerdo con los pactos, se abre ahora a buscar un aliado con el que sumar fuerzas en la carrera al Parlamento.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y cara visible de Compromís, Mónica Oltra, siempre ha mantenido muy buena relación tanto con Iglesias como Íñigo Errejón. De hecho, Iglesias ha mantenido contactos frecuentes con Iglesias durante la negociación fallida con los socialistas. Pero con la incógnita de una posible candidatura de Íñigo Errejón a nivel nacional sobrevolando, la confluencia valenciana se encuentra ante dos potenciales aliados que de facto no se llevan bien entre ellos.

No se descarta un pacto con la plataforma de Errejón si finalmente dieran el salto. Aunque, insisten, por ahora no hay nada oficial, «solo conversaciones informales», explican fuentes parlamentarias.

Desde principios de verano, según ha podido saber ABC, Baldoví ya se ha estado moviendo y ha mantenido contactos con las dos partes.

Pero desde Valencia advierten de una tesitura que les preocupa. Con un Gobierno en Valencia nacido de una alianza con Podemos y PSOE, les preocupa que acudir con Errejón a las elecciones generales suponga de cara a sus votantes una incongruencia.

Teresa Rodríguez bendice la ruptura con Podemos

La posibilidad de que Íñigo Errejón traslade Más Madrid al ámbito nacional no es el único temporal que debe capear Pablo Iglesias. Desde Andalucía, los integrantes críticos con Podemos parecen dispuestos a sostener un nuevo pulso con la dirección nacional de su partido.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, tiene sus propios planes para el 10 de noviembre, fecha en la que se repetirán las elecciones generales, y estos pasan por esconder en un cajón la marca con la que Iglesias pasó de los 71 diputados de 2016 a los 42 actuales.

«Papeleta de unidad y grupo propio», así, en mayúsculas y en un escueto pero contundente tuit, la líder regional de Podemos y del sector anticapitalista dio el visto bueno a acudir a las urnas con el nombre «Adelante Andalucía» y no bajo el paraguas de Unidas Podemos.

El debate está abierto desde hace tiempo, pero coge fuerza ahora. La intención de Rodríguez es impulsar una lista regionalista que vele en el Congreso por los intereses de Andalucía, a la par que marcar distancias con Iglesias por no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo con el PSOE, aunque fuese quedándose en la oposición. «Adelante Andalucía no para romper, para sumar. No para competir, para acordar. Hay que conseguir un nuevo impulso en tiempos difíciles», justificaba ayer en Twitter para rechazar que la pretendida desaparición de «Podemos» suponga una ruptura con su actual partido. Desde Podemos sostenían que ni la propia Rodríguez estaba convencida de esta propuesta, pero ella lo desmintió con este tuit, en el que claramente se posiciona a favor de concurrir a las generales con el mismo nombre que ya llevó al Parlamento andaluz.

Ya en las últimas autonómicas, en 2018, hubo un encontronazo entre Madrid y Andalucía del que salió victoriosa Rodríguez.