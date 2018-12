Múgica explica su baja del PSOE: «Se pretende blanquear 40 años de sangre y terror» El hijo del político socialista asesinado por ETA en 1996 aprecia un «proceso evidente de desmemoria» que constituye «una ofensa e insulto» para las víctimas del terrorismo

SE

Madrid Actualizado: 28/12/2018 10:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Múgica abandona el PSOE después de la cena de Mendia con Otegui

José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, político socialista asesinado por ETA en 1996, ha cargado duramente contra la deriva del PSE-EE, después de que haya salido a la luz una fotografía de su secretaria general, Idoia Mendia, con el líder de EH Bildu , Arnaldo Otegui, en la que preparaban juntos la cena de Nochebuena.

Múgica, que anunció ayer por la tarde su deseo de abandonar el PSOE tras este brindis de Mendia con Otegui, ha señalado que hay fronteras que no se pueden cruzar y que, a su entender, su hasta ahora secretaria general las ha sobrepasado con creces. «No hace falta más para entenderlo, hay fronteras que no se pueden cruzar. No en mi nombre, es tan sencillo como eso», ha explicado en declaraciones a la Cadena Cope.

El hijo del dirigente socialista, que tuvo que presenciar cómo asesinaban a su padre por la espalda, afirma que Otegui es «la encarnación del terror» y que de ninguna manera se puede pasar página «blanqueando el terrorismo porque es peligrosísimo para la sociedad». Contundente, defiende que ni todas las ideas son legítimas ni deben tener cabida aquellas que promueven «el odio y el crimen». «Deben ser combatidas siempre», ha subrayado.

«Cuando se pretende blanquear cuarenta años de sangre y terror se está tratando de pasar de contrabando algo que tiene que ser combatido. Hay un proceso evidente de desmemoria y eso es una ofensa y un insulto», ha lamentado.

Según Múgica, la mejor ley de Memoria Histórica con la que cuenta España es la Constitución y no puede olvidarse que a través del terrorismo ETA quería matar no solo a personas sino también la Carta Magna que solidificó la llegada de la democracia.