El Gobierno ya ha derivado a la Península a casi 1.400 «sin papeles» de Ceuta, Melilla y los archipiélagos

El Ejecutivo no quiere trasladar a inmigrantes desde Canarias hasta otras zonas del territorio nacional para no alentar el fantasma del efecto llamada. Sin embargo, entre el 1 de enero y el primero de octubre, la Administración no encontró ningún problema a la hora de derivar a la Península a 1.390 inmigrantes irregulares desde zonas extrapeninsulares , como son Ceuta, Melilla o los archipiélagos canario y balear.

La situación en todos estos territorios es muy similar. Son puntos de entrada de inmigrantes ilegales que después no encuentran una salida fácil para continuar con su travesía como consecuencia de la frontera marítima. Además, al tener una limitación geográfica , si el proceso de repatriación no es ágil, se produce un efecto tapón que conlleva el desborde de los mecanismos de asistencia y acogida, como ha ocurrido en Canarias.

La ciudad autónoma de Melilla es el punto desde el que se ha derivado a más inmigrantes irregulares hasta la Península. Se trata de 560 personas , como figura en los balances que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a los que ha tenido acceso ABC. Le siguen Ceuta, con 300 «sin papeles» desplazados a la Península; Baleares, con 277; y cierra la lista Canarias, con 253 traslados.

La mayoría, a Andalucía

En el otro lado de la balanza está Andalucía, que es la región que más inmigrantes irregulares ha recibido en los primeros nueve meses del año . Son 907, un cómputo en el que no están incluidas aquellas personas que hayan sido derivadas coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis de pateras en Canarias. La inmensa mayoría, 517, llegaron desde Melilla. Le sigue Ceuta, que derivó a otras 300 personas.

Acto seguido aparece Cataluña, con 99 «sin papeles» procedentes de las Baleares. Madrid y Valencia, cuyos datos no aparecen disgregados, acogieron a 88 procedentes también Baleares; mientras que Aragón ha dado refugio a 43 inmigrantes irregulares procedentes de Melilla.

No está claro Los motivos que llevan a realizar o no estos traslados tienen que ver, al menos hasta el momento, con la vulnerabilidad de las personas a derivar. Migraciones indicó a ABC que el traslado corresponde a Interior, aunque estas fuentes subrayaron que se suelen tener en cuenta los criterios del Fondo de Asilo, Migración e Inmigración (FAM)I: se trata de discapacitados, enfermos o perseguidos en sus países de origen. Hasta el momento, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa sin abrir la puerta a traslados masivos, como le reclama Podemos desde el seno del Consejo de Ministros. Ayer mismo insistió en que los temas migratorios no deben seguir la política del «atajo».