Dimite el responsable de comunicación online del Partido Popular

El goteo de dimisiones y ceses en la guerra abierta entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado a ser constate. Este viernes, el responsable de Comunicación Online del Partido Popular, Ismael Sirio López , ha dimitido de su cargo, según ha podido saber este diario. En un mensaje enviado a sus compañeros, Sirio López informaba a la dirección su decisión de dejar su papel como responsable de redes.

«Ha sido un verdadero placer trabajar a vuestro lado y me siento muy orgulloso de haber dado el 100% de mí y de mi vida a este equipo y a este partido. A veces incluso más. Mucho más», ha escrito Ismael Sirio. Una nueva baja más que se suma a la de Ángel Carromero, coordinador del partido dentro del Ayuntamiento de Madrid.

Según ha podido saber este diario, la dimisión viene motivada por el descontento de la gestión de la crisis en las redes sociales.

«Es un honor que no olvidaré y que agradeceré siempre a quienes me dieron la mano para que viniera a Madrid. Pero todo lo que empieza tiene un fin o, al menos, se detiene durante un tiempo. No sé qué me deparará el futuro, pero de una manera u otra será ayudar a los demás. No sé hacerlo de otra forma. Siempre a vuestro servicio, un amigo», decía la misiva de Sirio.