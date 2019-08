Concha Andreu, elegida presidenta de La Rioja La socialista ha sido votada por la diputada de Podemos-Equo y el apoyo externo de Izquierda Unida

La socialista Concha Andreu ha sido votada este martes presidenta del Gobierno de La Rioja con mayoría absoluta, gracias a la coalición formada con la diputada de Podemos-Equo, Raquel Romero, y el apoyo externo del diputado de IU, Henar Moreno, que han sumado 17 votos, 15 de ellos del PSOE.

Andreuse convierte en la primera mujer que preside el Gobierno de La Rioja, en este caso, formado por el PSOE y Podemos-Equo, que ocupará la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación; además del apoyo externo de IU.

El Gobierno riojano es el último en formarse desde las elecciones del pasado 26 de mayo, ya que, en julio último, Andreu no logró la mayoría necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos, partido que pedía formar parte del Consejo de Gobierno, a lo que el PSOE no accedió en ese momento.