Cámaras regionales: 17 planes de retorno a la actividad

La oposición exigió al Gobierno de España que no pusiera la democracia en cuarentena . Pero, ¿qué hacen los Parlamentos autonómicos? Aquí no hay mando único que valga. Los presidentes de las cámaras regionales han hablado entre sí, pero cada cual se busca la forma de recuperar la actividad, atenazada por la crisis del Covid-19. Varios han convocado la Diputación Permanente como foro en miniatura que aprueba decretos y acoge comparecencias. Además, los letrados de varias cámaras avisan de que las sesiones telemáticas no tienen encaje legal.

ANDALUCÍA

Voto delegado, con «tartera» y sin pernoctar

El Parlamento andaluz retoma hoy su actividad con la celebración de un Pleno al que solo acudirán 44 de los 109 diputados. El voto será delegado en la persona del portavoz para aquellos diputados que no estén presentes, para los que se aprobará por lectura única una reforma reglamentaria al inicio de la sesión. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareció la pasada semana ante la Diputación Permanente. El grupo socialista anunció ayer la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de los derechos de los diputados andaluces. Se planean sesiones cortas para que sus señorías no tengan que pernoctar en Sevilla. Deberán llevarse la comida de casa.

BALEARES

Solo los portavoces

La presidenta autonómica, Francina Armengol, compareció el 23 de marzo ante la Diputación Permanente. Se acordó retomar las sesiones plenarias y las preguntas de control al Govern, sólo con la presencia física de los portavoces de los grupos y de los consejeros. Se han celebrado tres plenos.

CANTABRIA

Una Comisión Covid

La Mesa y la Junta se reúnen cada semana de forma telemática. El 6 de abril el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, informó al Pleno sobre la gestión del coronavirus. Solo estuvieron los portavoces de los grupos y dos miembros más de la Mesa. Se ha creado una comisión especial no permanente de seguimiento del Covid-19, con diez miembros. En ella van compareciendo los consejeros de Revilla. Las sesiones se celebran en el hemiciclo.

CATALUÑA

El ardid para colar al huido Puigdemont

Por primera vez en la historia del Parlament, el pleno se ha celebrado en un formato reducido y los diputados ausentes han votado telemáticamente o delegando su voto. Se han aprobado los primeros Presupuestos desde 2017. Para esta tramitación se creó un mecanismo «ad hoc», por el que se acordó que en la sesión plenaria solo estuvieran presentes 21 de los 134 diputados habilitados (son 135 pero JpC no ha sustituido al suspendido Quim Torra). Los allí presentes votaron por delegación para los que así lo solicitasen y, el resto, por vía telemática.

Pero de fondo emerge la cuestión de Carles Puigdemont, huido en Bélgica. JpC defiende modificar el reglamento para que se puedan celebrar sesiones por videoconferencia en cualquier circunstancia. ERC, en cambio, quiere restringir el pleno telemático solo cuando las condiciones impidan la movilidad de todos.

COMUNIDAD VALENCIANA

Nuevo periodo de sesiones presencial

Las Cortes Valencianas retomarán la próxima semana los periodos de sesiones y lo harán de forma presencial, toda vez quel reglamento no prevé las pandemias entre los supuestos para la actividad telemática. Durante el estado de alarma, el Parlamento funcionó mediante la fórmula de la Diputación Permanente a instancias de la Mesa para albergar una sesión en la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio cuenta de su gestión pero no se produjeron votaciones.

COMUNIDAD DE MADRID

Intento fallido de #un Pleno telemático

El 23 de abril se intentó un primer pleno telemático, pero hubo que interrumpirlo por dificultades técnicas. Se convocó otro pleno a las 24 horas, esta vez de carácter presencial. Una decisión contraria al deseo de los trabajadores de la Asamblea, que manifestaron por escrito su petición de mantener la actividad de forma telemática durante el estado de alarma, para evitar contagios. No obstante, fue un acto restringido únicamente a los diputados que tomaban la palabra.

La junta de portavoces decidió que el resto de la actividad -comisiones y posteriores plenos- será presencial, incluido el pleno monográfico del 29 de abril, en el que Ayuso dio cuenta durante diez largas horas de su gestión de la crisis del Covid-19. Fue restringido en asistentes, con mascarillas y guantes, caja de toallitas deshechables y un spray desinfectante. en el atril, y una mampara protegiendo a los miembros de la Mesa.

GALICIA

Diputación Permanente con control al gobierno

El Parlamento gallego se encuentra oficialmente disuelto, tras la convocatoria electoral fallida del 5 de abril. Tras varias sesiones de la Diputación Permanente, habilitada como mecanismo provisional para el control del gobierno, los grupos políticos (PP, PSOE, BNG, En Común y Mixto) aprobaron esta semana un reglamento de funcionamiento hasta julio, cuando concluiría el periodo de sesiones ordinario. Así, la Diputación se convocará semanalmente, el presidente de la Xunta rendirá cuentas dos veces al mes, y su gobierno lo hará cuando él no lo haga. La oposición podrá preguntar a los consejeros pero se descarta la actividad legislativa, que no tendría cobertura jurídica. Si no se vota en otoño, habrá de alcanzarse un nuevo acuerdo, en esta ocasión más allá del umbral previsto de la legislatura, que remata en octubre.

PAÍS VASCO

Controles puntuales sobre el gobierno

El caso vasco, como el gallego, es distinto al del resto de comunidades autónomas debido a que el Parlamento se encuentra disuelto desde el pasado febrero por el adelanto de las elecciones. Con la Cámara clausurada, ha sido la Diputación Permanente, compuesta por 22 de los 75 parlamentarios, la que ha actuado como órgano de control del gabinete de Iñigo Urkullu en ocasiones muy puntuales. No obstante, la Diputación Permanente no tiene competencias para funcionar como un Parlamento «ordinario», y los grupos de la oposición (PP, Podemos y Bildu) han visto mermada su capacidad para pedir comparecencias o proponer iniciativas y enmiendas. Una situación que puede acabarse si el lendakari logra convocar las elecciones en julio, como es su deseo.

REGIÓN DE MURCIA

Con acceso a la prensa

El 22 de abril compareció el presidente, Fernando López Miras, para informar sobre la crisis del coronavirus, en un debate tenso por las críticas de la oposición a la inactividad de 40 días del Parlamento autonómico. La Mesa del Congreso, estableció al inicio del confinamiento sesiones plenarias a puerta cerrada, sin público. La Asamblea Regional de Murcia cesó su actividad pero mantuvo el acceso autorizado a los diputados, periodistas y el personal propio de la institución, con restricciones de hasta un máximo de 10 personas a la vez en la cafetería.

CASTILLA Y LEÓN

Comparecencias con «kit» de seguridad

El Parlamento de Castilla y León reabrió sus puertas el día 24 de abril con la comparecencia a petición propia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández, para hacer balance de las medidas tomadas frente a la pandemia. Se hizo después de que la Mesa de las Cortes acordara la presencia reducida de procuradores en proporción a la representación política para conseguir mantener la distancia social. Hasta 21 de los 84 parlamentarios elegidos pudieron asistir al «reestreno» de la Cámara regional. Cada uno de ellos recibió en el acceso al edificio sus respectivos kits de seguridad consistentes en mascarilla, gel y guantes. La actividad ha continuado estos días con la intervención del resto de consejeros y el primer pleno de control será el 12 de mayo.

CASTILLA- LA MANCHA

A recuperar en agosto

El 12 de marzo, dos días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, se celebró el último pleno en Castilla-La Mancha con los diputados guardando un escaño de distancia. Desde entonces se han celebrado reuniones telemáticas de la mesa y junta de portavoces y la comisión de Sanidad para que comparezca el consejero. El reglamento especifica que puede haber plenos siempre que acudan más del 50% de los diputados. El presidente Page compareció para dar cuenta de su gestión el 2 de mayo en un pleno extraordinario con presencia reducida y ponderada: de 33 diputados acudieron 18. Agosto será hábil para recuperar tarea.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hoy, primer Pleno

La Junta General del Principado de Asturias celebra hoy su primer pleno desde que se decretó el estado de alarma. La sesión, que será semipresencial y con voto telemático, incluye preguntas al presidente autonómico, Adrián Barbón.

EXTREMADURA

Comisión por consenso

La Asamblea acordó ayer la creación de una comisión de estudio sobre el Covid-19. El 30 de abril compareció el presidente, Guillermo Fernández-Vara.

LA RIOJA

La presidenta, mañana

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, comparecerá mañana para informar sobre la incidencia de la pandemia y su gestión.

ARAGÓN

Un solo Pleno

Pese al estado de alarma, en las Cortes se han mantenido las comisiones aunque todas de forma telemática. Se han hecho comparecencias del Gobierno ante portavoces parlamentarios. Y una sesión plenaria, aunque en versión limitada: 24 de los 67 diputados. El voto es presencial o telemático.

NAVARRA

Una sesión al día

Desde el 27 de abril se autoriza una sesión presencial diaria. En los plenos participan 21 diputados de los 50.

CANARIAS

Diputación telemática

El 27 de marzo se habilitó que la Dipputación Permanente acogería sesiones telemáticas. El presidente, Ángel Víctor Torres, compareció el 14 de abril.