El cadáver encontrado en Almansa es un vecino desaparecido en agosto Después de la aparición del hombre de 36 años fallecido, fuentes de la investigación han confirmado que hay un detenido

Albacete Actualizado: 16/09/2018 00:54h

El alcalde de Almansa (Albacete), Francisco Núñez, ha confirmado la noche de este sábado, a través de sus redes sociales, el «triste desenlace» en relación con el cadáver encontrado en una vivienda de la localidad y que ha resultado ser de Antonio Martínez, de 36 años, que desapareció a principios de agosto.

Además, SOS Desaparecidos, organización que había ayudado en su búsqueda, ha hecho público también que se ha desactivado la búsqueda y que su cuerpo ha aparecido sin vida.

El cuerpo sin vida ha sido encontrado por la Guardia Civil en una vivienda de la calle San Luis, número 13, de Almansa, después de una llamada de los vecinos alertando por el mal olor que salía de la misma. El cadáver ha sido trasladado al Hospital Perpetuo Socorro de la ciudad de Albacete para realizarle la autopsia. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y pasadas las diez de la noche han confirmado a Efe que había un detenido, aunque el caso está bajo secreto de sumario.

El alcalde de Almansa, que participó en las distintas concentraciones vecinales para pedir que no se interrumpiera la búsqueda de Antonio, se ha mostrado «totalmente consternado por la noticia». «Durante toda la tarde he permanecido en contacto con la Subdelegación del Gobierno y el Concejal de Seguridad Ciudadana, que me han ido avanzando el resultado de las investigaciones y finalmente el triste desenlace», ha señalado. Ha enviado a su familia «con los que he compartido momentos muy duros en la búsqueda, todo el cariño y el apoyo del Ayuntamiento en estas difíciles circunstancias».

Desde Almansa Emergencias, voluntarios de Protección Civil que organizaron batidas vecinales para tratar de encontrar alguna pista sobre el paradero de Antonio, también han mostrado su pésame a la familia.