La coincidencia de las elecciones municipales con las elecciones europeas, algo que no ocurría desde el año 1999, puesto que las primeras se celebran cada cuatro años y las segundas cada cinco, hará que hasta las once de la noche no se faciliten oficialmente los primeros datos sobre actas de concejales en los distintos municipios.

La razón es que primero se hará oficial el recuento de los comicios europeos y hasta que no cierren las urnas en todos los países de la UE no puede ofrecerse dato alguno de las elecciones locales. Italia es el Estado europeo que más trasnochará, puesto que sus colegios electorales se cerrarán hoy a las once de la noche, de modo que hasta ese momento no se podrá facilitar ningún dato de recuento de ningún otro país.

Las elecciones europeas arrancaron el jueves pasado en Holanda y Gran Bretaña; el viernes continuo en Irlanda y República Checa y el sábado votaron los ciudadanos de Eslovaquia, Letonia y Malta, así como algunas regiones de ultramar de Francia.

El procedimiento que todos los colegios electorales seguirán es el siguiente: tras cerrar a las ocho de la tarde se inició el escrutinio por de las urna con los sobres azules del Parlamento Europeo. El recuento comenzó como siempre, pero no se podrán difundir datos hasta las once de esta noche, como se ha dicho.

La urna con los sobres blancos de los votos locales se han abierto en cada colegio inmediatamente después de que se diera por concluido el recuento europeo. Nada impide dar los datos de las elecciones municipales, como en años anteriores, en tiempo real, pero el Gobierno central no difundirá datos en rueda de prensa hasta no haber hecho lo propio con el del Parlamento europeo.

Entre las once y las doce de esta noche estarán disponibles los datos de cada municipio en un porcentaje significativo. En las pasadas elecciones generales, a las once ya se sabían los resultados y la adjudicación con un ligerísimo margen de error de algún escaño que pudiera bailar en alguna circunscripción.