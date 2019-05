Elecciones municipales Sevilla 2019 Ciudadanos apuesta por la red completa de metro en Sevilla y por impulsar las líneas BTR de Tussam Pimentel considera innecesario la ampliación del tranvía a Santa Justa y propone que el Cercanías conecte la estación con el aeropuerto

Javier Macías Sevilla Actualizado: 10/05/2019 14:29h

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha apostado este viernes como primera propuesta de su partido de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo por la movilidad. Continuando la misma línea que ha seguido el grupo municipal a lo largo de estos cuatro años de mandato, para Cs las infraestructuras para el transporte público en la ciudad es una prioridad, dado el «grave problema» que tiene Sevilla en este sentido, según ha indicado Pimentel.

El candidato ha asegurado que su partido «va a traer el cambio a la ciudad impulsando las infraestructuras necesarias para que la movilidad esté en el siglo XXI». De esta forma, lanzó una batería de medidas apostando, sobre todo, por la construcción de la red completa de metro y la conexión entre el aeropuerto y Santa Justa por cercanías, entre otras, de forma que se priorice el transporte público «pero sin prohibir el privado». Así, Pimentel considera que «debemos facilitar su uso para que le sea cómodo al sevillano».

1. Red completa de metro

«Vamos a impulsar la red completa de metro, con un cronograma concreto y con las líneas de financiación. Basta de mentiras con el metro. Se va a impulsar la red completa para dejar de enfrentar a barrios entre sí».

2. Conexión por cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa

«Es fundamental la conexión por cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa. Es una obra necesaria, que ha sido impulsada desde el grupo municipal y que, pese a que tenía dinero consignado en los presupuestos de 2018, Sánchez y Espadas no han hecho absolutamente nada por ella».

3. Convenio del Consorcio Metropolitano con Adif

«Vamos a proponer un convenio del Consorcio Metropolitano con Adif para que los sevillanos puedan utilizar el cercanías como si fuera una red de metro, como en otras ciudades».

4. Plan de aparcamientos disuasorios

«Es más que evidente que los turistas o los que se desplacen desde los pueblos a comprar o trabajar deben tener un acceso cómodo al transporte público, y qué mejor manera que hacerlo que con unos aparcamientos disuasorios para que puedan dejar sus coches y utilizar el transporte público».

5. Apertura del aparcamiento de Rafael Salgado

«Igual que pedimos en su día el plan de parkings, entendemos que se debe abrir ya el aparcamiento de la plaza Rafael Salgado. Los vecinos de Bami lo vienen reclamado desde hace muchísimos años. Basta ya de mentiras también en este aspecto».

6. Impulso y seguridad en el carril bici

«Debemos impulsarlo y mejorarlo, sobre todo en la seguridad del mismo. Encontramos muchos árboles cercanos e, incluso, en las obras de la avenida de El Greco hemos visto una farola en medio del carril bici».

7. Aparcamientos seguros para bicicletas

«Los usuarios de las bicicletas piden que impulsemos aparcamientos de bicis seguros. Está muy bien que haya carriles bici pero si los usuarios no pueden dejarlas con seguridad, al final no las utilizan».

8. Líneas BTR y mejora de la frecuencia de paso de Tussam.

«Vamos a mejorar la frecuencia de paso y la velocidad comercial de Tussam. Por ello, seguimos apostando por las líneas de autobús de tránsito rápido (BTR) -una medida que Cs pactó con el PSOE en los primeros presupuestos de Espadas y que no llegó a materializarse-. Nos dijeron que estaban con los estudios técnicos y que, como parche, iban a hacer la línea exprés de Sevilla Este. Hasta que llegue el metro, las BTR son necesaria para los barrios más alejados».

9. Línea exprés de Bellavista al Prado

«Vamos a impulsar como una de las primeras medidas cuando lleguemos al gobierno la implantación y puesta en marcha de la línea exprés de Bellavista-Los Bermejales al Prado de San Sebastián, que es una promesa incumplida de Espadas».

10. Carpetazo a la ampliación del Metrocentro

«Espadas no quiso hacer un proyecto de consenso, fue una apuesta de un solo partido que no tenía la mayoría del pleno. Él quiso hacer su obra faraónica. En este sentido, entendemos que hay una línea de cercanías y dos líneas de autobuses que hacen el mismo recorrido. ¿Y por qué no hacemos otros proyectos más prioritarios como las líneas exprés o los BTR? La obra del tranvía ya está hecha. Santa Justa está unida a San Bernardo y se tardan tres o cuatro minutos».