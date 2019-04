«Repita conmigo, no vamos a indultar golpistas»: las frases de Álvarez de Toledo al «anómalo» PSOE en el debate

ABC Actualizado: 17/04/2019 11:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El debate a seis de RTVE ha puesto de manifiesto varios cruces de acusaciones entre partidos. Nadie se salvó. El debate previo a las Elecciones Generales del próximo 28A presentó a Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), María Jesús Montero (PSOE), Irene Montero (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV).

Pero de entre todas las 'riñas', Álvarez de Toledo y María Jesús Montero protagonizaron algunos de los mayores 'rifirrafes', especialmente en lo relacionado con el desafío independentista de Cataluña. La número uno del PP por Barcelona dejó en evidencia algunas medidas del gobierno de Sánchez, usando el calificativo «anómalo» en su minuto inicial: «Este debate es una anomalía más de la España anómala del señor Sánchez. Debería ser un cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Casado. ¿Por qué no lo ha querido? Porque es el vanidoso útil del separatismo y un hombre de un coraje discutido y discutible».

Álvarez de Toledo dejó más frases a la número uno del PSOE por Sevilla y ministra de Hacienda. «No hemos conseguido que Sánchez, o usted, descarten el indulto a los presos nacionalistas. ¿Se atreve a descartarlo hoy? Dígalo, repita conmigo: el Partido Socialista no volverá a indultar a presos golpistas».

Sobre Andalucía

Álvarez de Toledo cargó contra María Jesús Montero por la gestión del PSOE en Andalucía: « Ustedes gobernaron contra los andaluces como pretenden seguir gobernando contra los españoles. Ocultaron 500.000 pacientes en las listas de espera, en la educación tenía toda la razón la señora Tejerina cuando decía que es lamentable que los niños de Andalucía estuvieran a la cola [...]. 3.000 millones de euros en subvenciones sin justificar».

María Jesús Montero respondía a Álvarez de Toledo señalando que «el PP no tiene otro debate que meterse con el señor Sánchez o criticar a Andalucía». «No al nacionalismo barato», interrumpía Álvarez de Toledo.

Sobre economía

Álvarez de Toledo mostró en el debate un gráfico en el que relacionaba las bajadas de empleo con el PP y las subidas con el PSOE. «No le hemos escuchado ni una sola propuesta», recriminó a Mª Jesús Montero, añadiendo que «ustedes solo crean riqueza para unos pocos». «Se han convertido en una máquina de creación de paro en España».

Respecto al dinero público, la candidata del PP por Barcelona recordó una frase de María Jesús Montero: « Pasarse en un Presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto».

Sobre políticas sociales

Álvarez de Toledo afeó al PSOE señalando que «es un partido que ha renunciado a la igualdad en los derechos básicos de la ciudadanía y entre sexos. Ustedes han convertido la causa de las mujeres en un enfrentamiento entre mujeres y hombres y están haciendo el ridículo».

El debate de RTVE también dejó un tenso momento entre Cayetana Álvarez de Toledo e Irene Montero. La representante del PP preguntó a la de Unidas Podemos si le estaba «acusando de defender el delito de violación». «Yo me atrevo a todo, señora Álvarez de Toledo, y he dicho lo que he dicho. No se puede decir a una mujer que tiene que dar cosnentimiento hasta el final», respondía Irene Montero. Álvarez de Toledo no descartó ir a los tribunales por esta frase.