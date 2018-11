Elecciones andaluzas Juanma Moreno se toma a chiste ser vicepresidente de Juan Marín tras las elecciones de Andalucía 2018 Los populares, que pretenden alcanzar un «bloque de cambio» con Ciudadanos en la comunidad, sólo contemplan que el PP quede por delante y el Ejecutivo esté gobernado por su candidato

El candidato del Partido Popular en las elecciones de Andalucía 2018, Juanma Moreno, se ha tomado este martes a «chiste» que el líder de Cs, Juan Marín, hable de que el popular sea su vicepresidente tras las elecciones y ha dicho que es difícil prever que tras el 2 de diciembre pueda producirse un escenario de «bloqueo», como advirtió Susana Díaz.

Moreno, que ha participado en un acto en Granada tras recorrer varias calles del centro de la capital, ha opinado que el debate televisado de este lunes en Canal Sur le salió «francamente bien» porque hicieron propuestas y presentaron un programa y una hoja de ruta «clara», algo que cree que no pudieron hacer el resto de candidatos.

«El sentido del humor no hay que perderlo en los debates. Me imagino que los asesores que trajo de Madrid le dieron un par de clichés para dar un golpe de efecto, para hacer una especie de performance», ha dicho sobre la alusión de Marín a que Moreno sea su número dos en el Gobierno, algo que el popular niega rotundamente.

«No fue capaz (Susana Díaz de contestar a nada, no dio ni una sola explicación, no hizo ni una propuesta»

Los populares, que pretenden alcanzar un «bloque de cambio» con la formación naranja en la comunidad, sólo contemplan que el PP quede por delante y el Ejecutivo esté gobernado por Moreno, a pesar del empate técnico que reflejan varias encuestas publicadas.

Sobre Díaz, Moreno ha dicho que en el debate se vio a una presidenta «incapaz de dar explicaciones, bloqueada por los acontecimientos» y ha criticado que no fuera «capaz» de dar explicaciones «a preguntas sencillas» como la petición de archivo de los ERE o la denominación de una España «plurinacional» en el libro de Educación para la Ciudadanía.

«No fue capaz de contestar a nada, no dio ni una sola explicación, no hizo ni una sola propuesta», ha agregado Moreno sobre la presidenta, quien cree que se mantuvo «en un segundo papel como si las elecciones no fueran con ella y no tuviera responsabilidad».

Además, ha considerado que pudo «desenmascarar» a quien ha sido «el cómplice» de Díaz durante tres años y medio, en referencia a Ciudadanos, ya que «nadie puede pretender ser el cambio cuando ha sido parte del problema siendo el apoyo principal».

Ha exigido a la socialista que dé «instrucciones inmediatas» y retire el libro de Educación para la Ciudadanía, «donde dice que España es un país integrado por diferentes naciones», y le ha urgido a dar explicaciones sobre por qué se ha distribuido.

Escenario abierto

Moreno ha dejado abierto el escenario posterior al 2D, lejos de la previsión que lanzó Díaz en el debate de un posible «bloqueo» a izquierda y derecha, ya que el candidato popular ve «imposible» prever qué ocurrirá porque «queda horizonte por despejar».

Ha asegurado que cada día que pasa el PP va «recuperando votos» y está «más fuerte», por lo que se ha mostrado convencido de que en los días de campaña que restan conseguirán una «mayoría posible para cambiar Andalucía».

El «juego de pactos» puede dar una mayoría suficiente, de carácter «socialcomunista» o «de cambio», según Moreno, quien ha aludido al «interés» de Podemos por apoyar al PSOE y de la tendencia de Cs de pactar con el PSOE, «el socio con el que se siente cómodo».

Además, ha aludido a la situación nacional, donde ve «evidente» que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «una enorme fragilidad» y es «terriblemente complejo» que pueda mantenerse, algo que «los propios dirigentes socialistas ya reconocen».

Sobre las alusiones del PP a los asuntos de corrupción, ha dicho que tienen «la obligación de denunciarla» y ha lamentado que en la comunidad «no hay asunto que no esté tocado por la corrupción» porque «es un mal que tiene el PSOE».

Moreno ha defendido que no puede «mirar hacia otro lado» cuando hay gasto en prostíbulos o «comilonas que pagamos todos para cuatro del partido», por lo que ha admitido que «la corrupción tiene un papel» en la campaña electoral. «Es imposible, mientras gobierne el PSOE, no hablar de corrupción», ha agregado.