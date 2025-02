Zapatero afirma que los socialistas «sabemos perder con una sonrisa» en su estreno en la campaña andaluza

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha debutado en la campaña electoral andaluza en un mitin celebrado en las bodegas Elías González de Sanlúcar de Barrameda. En este primer acto de campaña protagonizado por el expresidente también han intervenido Irene García , cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz; Juan Carlos Ruiz Boix , secretario provincial; y Víctor Mora , secretario local y alcalde de la ciudad sanluqueña.

La visita de Zapatero ha genero bastante expectación. A pesar de que el acto no contase con demasiada publicidad, alrededor de 200 personas se dieron cita para escuchar al expresidente. Incluso una mujer se afanó por ser la primera en saludar a Zapatero y le regaló un libro sobre el explorador portugués Fernando de Magallanes, uno de los protagonistas de la primera vuelta al mundo, que partió desde Sanlúcar.

Zapatero, en el mitin de campaña de las elecciones andaluzas Miguel Guerrero

Los dirigentes socialistas reivindicaron durante sus intervenciones los logros obtenidos durante los gobiernos socialistas, especialmente, entre 2004 y 2011, cuando Rodríguez Zapatero fue presidente. Principalmente, destacaron los derechos conseguidos para tres colectivos: las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas dependientes y el colectivo LGTBI. Las libertades y derechos sociales que, entienden, se han cosechado con el PSOE en el poder han sido la principal vitola del mitin para tratar de dar la vuelta a las encuestas. También hizo hincapié el expresidente en que durante su mandato se puso fin a la actividad terrorista de ETA y se regularizó a 500.000 inmigrantes para brindarles derechos.

Al hilo de los próximos comicios andaluces, Zapatero ha asegurado que a los socialistas «todas las elecciones nos gustan, ganen quien ganen, porque nos sentimos libres en un país libre». En cuanto al 19-J, animaba a los asistentes a acudir a votar y a no rendirse, puesto que ha indicado que «la toalla es vuestra, aunque eso no guste a los que añoran la dictadura franquista, que andan por ahí» . Asimismo, Zapatero ha afirmado que «ya hemos ganado las elecciones, estas y muchas más que vengan, porque hemos pasado de ser un país que exportaba miseria, tristeza, dictadura y pobreza intelectual a exportar derechos, libertades y felicidad».

Encuestas poco halagüeñas

No obstante, más allá de esta reflexión, la realidad es que las encuestas no son muy halagüeñas para el PSOE. Zapatero es consciente de ello, pues ha llegado a decir que los socialistas «sabemos perder con una sonrisa» al hablar de una posible derrota el próximo 19-J. Aún así, no da por perdidos los comicios a pesar de que algunos «estén sacando el champán», y ha avisado a los populares de que los socialistas «sabemos ganar elecciones» .

Sobre las encuestas, tanto Irene García como Ruiz Boix rehúyen de la autocrítica y ponen en tela de juicio a los medios de comunicación. «Las urnas están vacías, dejaos de periódicos, radios y de aquellos que quieren informar de lo contrario» , ha recomendado García a los asistentes. Ruiz Boix ha ido más allá en su crítica a los profesionales de la comunicación al pedir a los votantes socialistas dar la vuelta a las encuestas y a las posiciones que los medios dan a su partido «empujados, seguramente, por el PP, que quizás estén intentando desmovilizar al electorado de izquierdas».

Tras el mitin, muchos simpatizantes quisieron hacerse una fotografía con Zapatero Miguel Guerrero

Un candidato que es «buena persona»

«Vaya cara de buena persona tiene» , aseguraba Zapatero mientras contemplaba el cartel electoral en el que aparecía una fotografía de Juan Espadas. «Noble, dice las cosas claras», y tras un parón de unos segundos, remataba la definición del candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía con «tiene experiencia para gestionar y, lo más importante, es buena persona».

El expresidente del Gobierno lamentaba que en la región andaluza se haya impuesto «la no política, la no acción» con el Gobierno de Juanma Moreno . Por ello, Zapatero ha concluido pidiendo el voto para el partido socialista a los andaluces «y, muy especialmente, a las andaluzas».