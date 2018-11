Elecciones en Andalucía 2018 Pedro Sánchez a Susana Díaz: «Sois el espejo en el que nos miramos y nos inspiramos» El presidente del Gobierno y la candidata socialista a renovar Presidencia en la Junta de Andalucía vuelven a azuzar el miedo contra la extrema derecha

J.J. Madueño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en la noche del martes en Marbella apoyando la candidatura de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Lo hizo proclamando las bondades del Gobierno andaluz, a cuya presidenta espetó: «Sois el espejo en el que nos miramos y nos inspiramos». La proclama llegó cuando contó la propuesta, que va a hacer de cara a las siguientes Elecciones Generales, sobre copiar las bonificaciones que hace Andalucía en las matrículas universitarias. Comparó Madrid con Andalucía luciendo «orgullo» de su compañera, en otro tiempo rival.

Había sintonía sobre el escenario entre ambos líderes socialistas, que se disputaron el poder dentro del partido en una lucha fratricida. Entraron juntos al Palacio de Congresos Adolfo Suárez, pese a que llegaron por separado. Pedro Sánchez con su equipo, encabezado por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía, y sin lucir la pulsera verde de apoyo a Susana Díaz. La sevillana lo hizo también por su lado rodeada de los suyos –según ha podido saber ABC–.

Halagos y recelos aparte, en lo que coincidieron fue en azuzar el miedo a la extrema derecha ente los votantes. VOX se ha destapado como un arma con la que atacar a sus contrincantes. Lo aventuró Susana Díaz en el último debate electoral del lunes y se confirmó en Marbella. «PP y Ciudadanos no dicen que no a VOX», afirmó Pedro Sánchez, después de que Susana Díaz volviera a preguntar si ambas formaciones están dispuestas a pactar con el partido que dirige Santiago Abascal. Entidad a la que definió como xenófoba o que está en contra de los derechos de la mujer.

«Se fueron al notario al empezar la campaña para poner por escrito que no nos iban a dejar gobernar» aseguró Díaz sobre el popular Juanma Moreno y añadió otro recado a líder de Ciudadanos, Juan Marín: «El otro decía que dejaba el escaño antes de dejarnos gobernar». «Esa contundencia no la han tenido contra un partido que viene a quebrar la convivencia en una tierra que tiene memoria histórica», aseguró Susana Díaz entre aplausos, aferrándose a los recuerdos de los más mayores del auditorio. «La gente lo tendrá que saber», volvió a espetar Díaz, antes de decir sobre PP y Cs que primero «blanquearon a la extrema derecha» y que ahora «no descartan apoyarse para abrir la puerta de Andalucía».

Por ello, pidió «ganar muy bien». «Que no hagan ruleta de la derecha», afirmó recordando las palabras del candidato por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, cuando alzó la papeleta del PSOE para que «la derecha no hurte la voz de Andalucía». «Las derechas están descolocadas. Han perdido el norte y vamos a procurar que pierdan el sur», reseñó Ruiz Espejo, que cargó contra ciudadanos al recriminarle que «entre la integridad y la ideología, se ha quedado con la ideología de derechas».

En ese punto, Susana Díaz deseó ser recordada como la presidenta de la igualdad, que es «alérgica» a las reformas contra los trabajadores, pensionistas, copagos, castigan a los dependientes. Dijo que el PSOE es «el partido de Andalucía». «El partido de esta tierra, que lleva en el ADN la blanca y verde», señaló Díaz, antes de cargar contra Pablo Casado. «No cree en Andalucía, ni antes ni ahora», abundó la presidenta de la Junta de Andalucía.

Díaz pidió a sus votantes no resignarse a que las elecciones están ganadas. «En democracia hay que saber aceptar que, si no se gobierna, no se puede impedir. No jugamos el presente y el futuro. Lo haremos con nuestro acento y esfuerzo. La alegría siempre vence a los cenizos», afirmó la presidenta contra un posible pacto entre Partido Popular y Ciudadanos.

El mitin que abrió José Bernal, secretario general del PSOE de Marbella, lo cerró Pedro Sánchez, que llamó a hacer de las elecciones en Andalucía una antesala de unas futuras Elecciones Generales. Esas a las que quiere llegar con un paquete de medidas aprobadas, entre las que se incluye una reforma constitucional para eliminar los aforamientos para el próximo Consejo de Ministros.

«Vamos a darles unas lecciones y que se queden con las ganas el próximo 2 de diciembre», afirmó Pedro Sánchez, que dijo que para la derecha «la única propuesta es sumar para bloquear un gobierno de progreso como el que lidera Susana Díaz», que le llena de «orgullo» por la acción socialista.