La sevillana Genera Games vende uno de sus videojuegos para móviles a una empresa israelí

La empresa sevillana de videojuegos para móviles Genera Games, fundada por José Miguel López Catalán y María Jesús Piñas , ha cerrado el año 2019 con unos ingresos de 17,5 millones de euros, un 13% más que el año anterior, y para 2020 es pera alcanzar los 20 millones de facturación. La firma, que encabeza el ranking de empresas de capital español del sector, vendió a finales de 2019 uno de sus videojuegos a una empresa israelí, según ha podido saber ABC.

Con una plantilla de 170 empleados, Genera Games desarrolla productos para grandes estudios -como Disney, Paramount, CBS, DreamWorks, Lucasfilm o Universal - y para la propia compañía sevillana. En el caso de los desarrollos propios, la empresa sevillana se ocupa de la comercialización de sus videojuegos con campañas de marketing para captación de usuarios. En 2019 decidió, por primera vez, probar una nueva fórmula para comercializar uno de sus productos: vender uno de sus videojuegos a una empresa israelí . Según el acuerdo de venta de ese videojuego -desarrollado por la empresa sevillana con una startup- Genera Games participará durante los dos próximos años en un porcentaje de las ganancias que genera ese videojuego.

Volumen de negocio

«La empresa no tiene préstamos ni avales. No tenemos apalancamiento financiero... por ahora», explica María Jesús Piñas, responsable financiera de la empresa, quien aclara que «aunque se trata de una industria en la que no hay crisis porque hay un crecimiento a doble dígito, se está produciendo una agrupación de las grandes compañías, con las que es difícil competir. Son gigantes que no paran de crecer y de comprar estudios, como Alibabá».

«Nosotros somos una empresa que seguimos teniendo un ebitda positivo y no tenemos riesgos ahora mismo pero cuesta más trabajo ser sostenible que las startup, que juegan en otra liga porque además tienen una estructura de costes más pequeña», admite Piñas, quien destaca que «el problema es que el 80% de los videojuegos que se lanzan son fracasos. Hay que tener mucho pulmón financiero para esperar al próximo éxito. Muchas empresas buenísimas mueren porque no tienen esa capacidad financiera para aguantar».

Francisco Rueda, CEO de su filial Genera Indie, empresa que actúa como business angel de startup del sector , explica que «en los últimos años ha habido interés por parte de algunas compañías en Genera y sigue habiéndolo porque somos una empresa atractiva por nuestro tamaño y porque no tenemos capital riesgo. Una vez que entre un venture capital todo es más complicado».

Según María Jesús Piñas, «por ahora no hemos pensado en dar entrada a socios financieros porque nos aportarían poco. Quizá sí daríamos entrada en un futuro a un socio industrial, como un estudio americano, europeo o chino, siempre que sea para mejora de la compañía». «Nos interesaría quizá dar entrada a un socio industrial para que nos enseñe a jugar en las grandes ligas , lo que va muy unido a costosas campañas de marketing para captar usuarios porque son súper agresivas. Esas campañas de marketing pueden costar entre uno y veinte millones de euros», añade Rueda.

Nuevo lanzamiento mundial

Genera Games ha desarrollado videojuegos para móviles tan conocidos como Frozen Free Fall (Disney), con 200 millones de descargas , o Cover Fire y Gladiator Heroes, con 50 y ocho millones de descargas, respectivamente. Hasta ahora ha invertido un millón de euros aproximadamente en el desarrollo de juegos propios, aunque en los nuevos productos esa cantidad aumentará hasta cerca de los dos millones de euros. Así, en los próximos meses lanzará a nivel mundial el videojuego Tuscany Villa, que espera posicionar bien en l as plataformas Apple y Google, las principales distribuidoras de videojuegos en Europa . «Estamos en relaciones con otros canales alternativos, como Samsumg, Xiaomi o Alibabá, que ya supone el 17% de la facturación mundial y son los que más crecen, a un ritmo de un 5% en los últimos años», explica Tapias.

El 80% de ingresos de Genera Games provienen de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido o Francia , pero quiere entrar en Asia, aunque la operación se complica porque allí hay decenas de distribuidores de videojuegos para móviles. «Entrar en los mercados asiáticos es muy difícil», confiesa Piñas, fundadora de Genera Games, sociedad que llegó a tener oficina en Shanghái (China). De hecho, Rueda asegura que Genera Games lleva seis años intentando entrar en el sector de videojuegos de Asia con empresas cotizadas. «Hemos tenido malas experiencias pero, teniendo en cuenta que es un mercado que supondrá la mitad de la facturación mundial de videojuegos, debemos encontrar la fórmula para entrar».

Enrique Tapias, María Jesús Piñas y José Miguel López Catalán, en la sede de Genera Games en Sevilla ABC Genera Games prevé entrar en dos años en quince estudios de Málaga, Sevilla y Granada Por otra parte, la empresa sevillana de videojuegos Genera Games ha apostado fuertemente por el talento y la creatividad local al crear en 2016 la sociedad Genera Indie, que actúa como business angel de startup del sector, a las que no sólo inyecta dinero, sino que también les transfiere conocimientos del sector. Genera Indie firma primero contratos de colaboración mercantil con esos emprendedores y, si todo va bien, crea una sociedad con ellos. Actualmente esa sociedad tiene oficinas en Sevilla, Málaga, Granada y Madrid, aunque la matriz está en Sevilla. Francisco Rueda, CEO de Genera Indie , afirma que «en 2018 logramos 100 millones de descargas con productos de estudios independientes, lo que supone un hito. Desde entonces, hemos creamos nueve sociedades y sólo una se ha liquidado. Ahora tenemos 15 estudios más en proceso de consolidación y creación en Málaga, Sevilla y Granada, que posiblemente sean empresas en los próximos dos años». «Es una forma de crecer de forma sana porque el riesgo financiero es menor para Genera y, sin embargo, nos nutrimos de mucho creatividad», subraya María Jesús Piñas, cofundadora de la empresa. Rueda filtra proyectos al escuchar ideas, «pero -dice- sobre todo me fijo en la historia del emprendedor porque al final vamos a tener un matrimonio con ellos, por lo que buscamos empatía.