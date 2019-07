Presentación del Especial Economía Andaluza 2019 Rogelio Velasco: «Le compraría un coche usado a Juan Bravo» Los consejeros de Economía y Hacienda, la «estrella» del Gobierno y «el triste» que ata en cortoi el gasto

El coloquio organizado por ABC de Sevilla y Atlantic Copper con los consejeros de Economía y Hacienda para presentar el Especial Economía Andaluza 2019, tuvo momentos muy distendidos donde no faltaron las bromas.

Ha sido la primera vez que el tándem económico andaluz comparece unido en un foro público para explicar al alimón las medidas que están llevando a cabo los dos departamentos. El titular de Hacienda se «disculpó» por asistir sin corbata al acto celebrado en el elegante Museo de Carruajes de Sevilla, aunque explicó que la decisión de ir descorbatado la tomó tras reunirse con responsables de Microsoft y pensar que de vez en cuando conveía ofrecer la imagen desenfadada que practican los tecnólogos.

Muchas risas tras este comentario y también cuando el mismo Juan Bravo desveló que Rogelio Velasco es «la estrella del Consejo de Gobierno andaluz».

«Cada día trae noticias positiva sobre inversores que quieren presentar sus proyectos para Andalucía, mientras que a mi casi me llaman el triste porque siempre estoy con tenez cuidado con el presupuesto y no gastéis mucho.Me gustaría ser como Rogelio», confesó Bravo.

Rogelio Velasco pasa una media de cuatro horas al día montado en coche desde que es consejero. «Lo hemos comprobado con una aplicación de Google», apuntó, tras relatar que se ha recorrido losd diez parques tecnológicos de la región, doce centros de investigación y múltiples empresas.

Pero la prueba del buen entendimiento que reina entre ambos es la respuesta que dieron a sendas preguntas planteadas por el moderador, Álvaro Ybarra, director de ABC de Sevilla:

-¿El consejero de Economía le compraría un coche usado al de Hacienda?

-Le compro el coche pero regateando el precio.

-¿El consejero de Hacienda invertiría en una startup que le recomendara el de Economía?

-Sin duda invertiría donde Rogelio me diga. Con Rogelio se gana siempre. Creo que corremos el riesgo de convertirnos en el dúo Pimpinela.