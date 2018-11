Qatar Airways quiere volar lejos de American Airlines y Qantas La aerolínea catarí amenaza con irse de «Oneworld» tras cinco años de alianza

Jorge Aguilar

@FJorgeAguilar Seguir MADRID Actualizado: 18/11/2018 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El comprimido espacio aéreo provoca que las aerolíneas acaben colaborando entre ellas para mejorar sus tiempos y llegar a ser más eficientes. Es el caso de la alianza «Oneworld». Esta vio la luz en 1999 y fue fundada por American Airlines, British Airways, Cathay Pacific y Qantas. Desde entonces, más aerolíneas fueron sumándose a este acuerdo hasta llegar a alcanzar un total de trece, entre ellas Iberia, hoy integrante de IAG. En conjunto, estas compañías realizan cerca de trece mil vuelos diarios a más de mil destinos por todo el mundo. Sin embargo, una de ellas parece no estar cómoda con sus socias. Se trata de Qatar Airways, que esta semana amenazó en Madrid mediante su CEO, Akbar Al Baker, con abandonar la alianza.

En concreto, el mandatario catarí se muestra muy contrariado por los constantes ataques que recibe su aerolínea por parte de la estadounidense American Airlines y la australiana Qantas. «Una alianza entre aerolíneas sirve para mantener acuerdos comerciales, transferir pasajeros u ofrecer programas de fidelidad en conjunto, entre otras ventajas. Cuando uno descubre que ya no es el caso, no tiene sentido seguir formando parte de ella», matizó. Se mostró duro con American Airlines, indicando que es la aerolínea con «peor rendimiento» de las tres principales estadounidenses. Además, las rencillas con la compañía americana vienen de lejos, ya que esta, con otras aerolíneas del país, acusó a las de Oriente Medio de recibir subsidios ilegales de sus gobiernos.

La compañía catarí no descarta crear su propia alianza junto a las aerolíneas donde tiene acciones

El condicionante político también es una de las claves de su partida. La compañía de Al Baker sufre desde el pasado año las consecuencias del fin de las relaciones de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto y Yemen con Catar por su presunto apoyo a grupos terroristas. Así, Qatar Airways tiene prohibido operar en estos países. Este hecho es lo que ha prendido la mecha con Qantas, a la que acusa de dar más facilidades de actuación en Australia a la aerolínea perteneciente al Gobierno de Dubai, Emirates, que a la suya, que es con la que tiene un acuerdo.

Para Al Baker, la posible salida de «Oneworld» no supone ningún drama. De hecho, matiza que entró en ella por petición de American Airlines, ya que sus miras estaban puestas en «Star Alliance», donde están integradas compañías como Lufthansa y Turkey Airlines. Así que de producirse la marcha de «Oneworld», Al Baker no descarta crear una alianza junto a las aerolíneas donde tiene acciones. Una de ellas es IAG, de la cual tiene el 21%. Además, también está presente en Latam, Cathay Pacific y Air Italy. A pesar de estas posibles aspiraciones, el CEO de la empresa catarí matizó que, de realizarse esta colaboración, ellos no van a obligar al resto a abandonar «Oneworld» ya que considera que «a ellas les interesa estar dentro».

Brexit y planes en España

Por otro lado, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea trae de cabeza al conjunto de aerolíneas del mundo. Sin embargo, Al Baker se mostró optimista con el acuerdo que han aprobado Europa y el Gobierno británico. «Seguro que todo acaba de manera positiva para todos».

Además, también adelantó los planes que su compañía tiene previsto hacer en España. De momento realiza tres vuelos diarios a Barcelona y Madrid, mientras que de manera estacional también vuela hacia Málaga, donde puede que la frecuencia sea diaria.