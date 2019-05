El juicio contra Deliveroo pone en jaque el modelo laboral de los «riders» La plataforma se enfrenta hoy en juicio a una demanda de la Inspección de Trabajo que considera que los repartidores son falsos autónomos

Llevan instaladas cuatro años entre nosotros y poco a poco han inundado las principales ciudades de nuestro país con miles de repartidores -conocidos como «riders»- portando una mochila de la empresa en bicicleta, moto o coche. Las plataformas de reparto de comida a domicilio Glovo, Deliveroo y Uber Eats han proliferado en poco tiempo gracias a los nuevos hábitos de consumo. Sin embargo, y a pesar de su éxito comercial, la polémica sobre su modelo laboral siempre ha estado presente.

Por un lado, varios colectivos de trabajadores defienden que los «riders» son falsos autónomos y que en realidad tienen una relación laboral con la empresa. Por el otro, las plataformas defienden que no existe tal relación y que los «riders» son autónomos. Ante esto, los tribunales han dirimido el caso con sentencias dispares que finalmente no han ayudado a resolverlo. De hecho, esta misma semana un juzgado de Barcelona sentenció que los «riders» de Glovo son autónomos.

Pero a partir de hoy todo puede cambiar. Hasta el momento, cada una de las demandas interpuestas por los «riders» contra las plataformas fueron de manera particular. Hoy, sin embargo, Deliveroo se enfrenta en Madrid a una demanda de la Inspección de Trabajo, que detectó 517 falsos autónomos. A diferencia de los anteriores procedimientos judiciales, en esta ocasión no se pone en valoración las condiciones particulares de un repartidor en concreto sino que al modelo laboral de estas plataformas.

Fuentes del Colectivo Ronda, la organización que está llevando la mayor parte de las denuncias, defienden que la solución pasa por que «se validara estas actas de Inspección de Trabajo». Un proceso que sin embargo puede alargarse presentaran recursos. Una opción que provocaría que el caso pasara a manos del Tribunal Supremo. Desde la organización sostienen que los repartidores son falsos autónomos porque las plataformas se aseguran de que no actúen como autónomos. Alegan que no tienen libertad horaria, ya que a pesar de que Glovo por ejemplo no decide el horario que los «riders» deben hacer de manera directa, sí lo hacen indirectamente. Desde el Colectivo Ronda explican que «si no haces el horario que te sugieren dejan de ofrecerte trabajo. Así se aseguran que en las horas puntas haya gente. Eso eso es un motivo de determinación del horario».

Además, denuncian que las plataformas también les determinan las características de la prestación de servicio. Es decir, obligan a los «riders» a que lleven consigo un vehículo y contar con un teléfono inteligente para poder trabajar. Por tanto, entienden que estas compañías se aprovechan del sistema impidiendo a los repartidores ser autónomos de verdad. «No tendríamos problemas en que estos repartidores pudieran ser autónomos si realmente pudieran actuar como tal», defienden.

Por su parte, Glovo y Deliveroo siempre han defendido que los repartidores gozan de libertad y flexibilidad para poder trabajar y que de hecho estas son unas de las características que más valoran. Sostienen además que gracias a su modelo laboral permiten que los jóvenes tengan unos ingresos adicionales para poder costearse los estudios y que muchos inmigrantes puedan iniciar una carrera laboral en España.

Más denuncias

Aparte del juicio, la situación se ha crispado aún más durante esta semana tras la muerte de un repartidor de Glovo en Barcelona el pasado sábado. Multitud de repartidores se concentraron en la varios puntos del país para denunciar su precariedad y exigir a Glovo unas condiciones laborales dignas. La declaración de la plataforma de que el fallecido no pertenecía a Glovo, dando a entender que estaba usurpando la cuenta de otro usuario, provocó aún más la ira de los colectivos de trabajadores, al considerar que la plataforma cuenta con los mecanismos para conocer esta práctica.

En ese sentido, el sindicato UGT interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía al considerar que Glovo impone a los trabajadores condiciones laborales y de Seguridad Social que «perjudican, suprimen y restringen los derechos que tienen reconocidos por las disposiciones legales». Una denuncia que, según ha podido saber ABC, podría no ser la única en los próximos días. El sindicato apunta que la empresa de reparto emplea a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Hace unos meses UGT cifró en 93 millones de euros lo que dejaron de aportar el año pasado las plataformas a la Seguridad Social y se espera que esa cantidad aumenta hasta 219 millones este año.

Autónomo digital

Aunque plataformas como Glovo o la propia Deliveroo están perfectamente integradas en el paisaje de las grandes ciudades, todavía existen dudas respecto a la regulación a la que deben someterse. Es por ello que la patronal digital, Adigital, y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han pedido al Gobierno que cree una nueva figura laboral: el autónomo digital. Una especie de autónomo dependiente que, en lugar de estar vinculado a una compañía, estaría ligado a un sector entero. En este caso, el de las plataformas digitales. La Administración, sin embargo, no parece por la labor de crear esta figura y, por el momento, se ha puesto de perfil en este conflicto.

La aprobación del último convenio de la hostelería ha sembrado todavía más dudas sobre el modelo laboral de estas tecnológicas. Y es que este texto, publicado hace apenas un mes en el Boletín Oficial del Estado, incluye a los «riders», lo que en principio podría provocar un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de estos trabajadores. Las plataformas de reparto a domicilio, sin embargo, han destacado que no están obligadas a acatar este convenio.