El Gobierno estudia condonar el alquiler y compensar a los propietarios por la crisis del coronavirus

El Gobierno ultima un acuerdo en materia del alquiler para perdonar durante dos meses las rentas a las personas en riesgo de exclusión social. Esta medida estará dirigida a personas que tras las crisis sanitaria «no puedan hacer frente a este pago por pérdida de empleo, reducción de jornada, ERTE o por deberes de cuidado», explican fuentes de la vicepresidencia segunda a este periódico. La medida incluye también a autónomos y pymes que hayan perdido ingresos y no puedan pagar su local u oficina.

En virtud de este plan, los caseros obtendrían una compensación económica que cubriría esa pérdida de ingresos y que llegaría hasta el 100% del alquiler en el caso de los propietarios de dos o menos inmuebles . Para los propietarios con más viviendas, la ayuda se limitaría progresivamente. Así, los inversores con más de ocho inmuebles percibirían en principio un 5% de los alquileres durante estos dos meses, aunque desde el Gobierno aseguran que estos detalles todavía se siguen debatiendo. En los últimos días, varios fondos de inversión y socimis con carteras de vivienda en alquiler ya han anunciado medidas para flexibilizar el pago de las rentas a sus inquilinos.

La intención del Ejecutivo es aprobar esta medida, adelantada por la agencia EFE y confirmada por este periódico, en los próximos días, o en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes o en el del próximo martes. La duración de esta condonación de los alquileres se extendería inicialmente dos meses, aunque se podría prorrogar hasta el mes siguiente a que finalice el estado de alarma. Para el pago de las hipotecas, el Gobierno ya aprobó una moratoria de un mes dirigida a personas vulnerables.

Más allá de los alquileres, campo de batalla durante las últimas semanas entre PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno estudia la posibilidad de aprobar una renta mínima temporal para proteger a aquellas personas que se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus y no hayan podido acogerse a alguna de las ayudas ya implementadas.

Según explican desde el entorno de Iglesias, «con toda probabilidad» la exención del pago del alquiler y la renta mínima se aprobarán en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes o en el del próximo martes. Se trata de dos medidas que los ministros de Unidas Podemos (UP) defendieron en las deliberaciones del plan de choque económico del Gobierno de coalición. Desde UP señalan el papel activo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que apoyó a Iglesias y medió en las tensas negociaciones. La vicepresidenta económica lo había descartado, pero tras pedir tiempo para estudiarlo Nadia Calviño ha accedido a las medidas.

«Ha habido bastantes avances», aseguran, sin negar la presión que ha ejercido UP los últimos días en el seno del Gobierno. El propio Iglesias se comprometió públicamente a que las medida saldrían adelante la semana pasada cuando no era seguro que fuera a aprobarse: «Yo les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente del Gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás», expresó en una rueda de prensa.

Calviño, cauta

Más cauta se ha mostrado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En declaraciones a RNE, Calviño ha avisado que el Gobierno tiene que asegurarse de que las medidas aprobadas durante esta crisis «son efectivas y que no tienen un efecto negativo por otro lado, un daño colateral, si puedo utilizar este símil, porque en el ámbito del alquiler, como todo el mundo sabe, no es como en el hipotecario, que son los bancos los que están al otro lado de los ciudadanos, en este caso también hay pequeños propietarios, hay personas que dependen del pago de los alquileres para poder también vivir, para poder pagar sus gastos».

Cuestionada por la posibilidad de aprobar la medida de perdonar dos meses las rentas del alquiler, Calviño ha asegurado que se «están estudiando distintas alternativas » y ha recordado que el primer paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo ya incluía «un refuerzo muy importante de los fondos destinados a la acción social, 300 millones desde el Gobierno central y otros 300 millones liberados para que los ayuntamientos puedan ayudar a los colectivos más vulnerables».

Tal y como ya informó ABC, fuentes del Gobierno apuntan que el gran escollo para extender la moratoria hipotecaria que se aprobó la semana pasada al alquiler eran los condicionantes legales que suponían ampliarlo al alquiler y el hecho de que según consultoras como CBRE el 90% del mercado del arrendamiento esté en manos de particulares.