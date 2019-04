Facua alerta del fraude telefónico que puede incrementar tu factura si devuelves la llamada Se trata de prefijos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia, respectivamente, que corresponden a líneas de tarificación adicional

Facua-Consumidores en Acción ha alertado de un fraude telefónico que incrementará la factura de los usuarios si devuelven las llamadas perdidas realizadas desde números que comienzan por 225, 233, 234, 355 o 387. Se trata de prefijos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia, respectivamente, que corresponden a líneas de tarificación adicional, es decir, numeraciones con las que sus titulares ganan dinero al recibir llamadas.

Si un consumidor ha sido víctima de este tipo de timos, la asociación le aconseja que presente una reclamación a su compañía de telecomunicaciones para advertir del timo y solicitar que, conforme a lo establecido en la normativa del sector, le desglose en la factura el importe que corresponde a la retribución que iría al titular de la línea de tarificación adicional. De esta forma, el afectado puede dejar de abonar esa parte del recibo.

La asociación de consumidores recuerda que en el caso de reclamar y no pagar, la operadora no te puede cortar la línea. En este sentido, la Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, establece en su artículo octavo que las compañías de telecomunicaciones no pueden cortar la línea a un usuario que muestre su disconformidad con la facturación y no abone la cuantía relativa a la remuneración que corresponda a los prestadores de servicios de tariicación adicional.

Si el usuario no quiere que el operador le corte el acceso a otras líneas de tarificación adicional, la citada norma establece que debe presentar una reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo o ante la Secretaría de Estado competente en materia de Telecomunicaciones. Además, mientras se esté substanciando dicha reclamación, tiene que consignar fehacientemente el importe adeudado.

«Dada la brevedad de la llamada, suele ser difícil de responder, por lo que el usuario procede a la devolución de la misma. Y aquí comienza el fraude, pues la llamada es derivada a un número de tarificación especial. Esto, dependiendo de la duración de la llamada, puede dar lugar a un coste superior a 10 euros», explica Esperanza Palacio, abogada en el reclamador.es.

Para intentar no caer en las redes de este engaño, en reclamador.es aconsejan comprobar el prefijo del número de teléfono. «Además, actualmente, dependiendo de la versión del móvil que tengamos, podemos comprobar cuántas veces sonó esa llamada sin responder. Si tuvo uno o dos tonos, es recomendable mantener la cautela», añade Palacio.