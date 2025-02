¿Cuánto ha subido el paro en cada país de la UE desde que empezó la crisis?

Los economistas e historiadores coinciden en hablar de ciclos en el devenir de las sociedades y España, desde el advenimiento de la democracia, parece repetir el mismo comportamiento, en mayor o menor medida: en los momentos de crisis - ahora podría decirse que nos cae una por década- el principal ajuste se hace por el empleo : Bien sea en forma de despidos o de suspensiones (ERTEs). Mientras que en los tiempos de vacas gordas, se crea empleo a un ritmo rápido. Sin embargo, gran parte del empleo generado es precario y de menor valor añadido. La última EPA (Encuesta de Población Activa), publicada esta semana y bajo el impacto de la pandemia, aporta tres datos inquietantes al respecto: se estima que la ocupación cayó durante el segundo trimestre del año en 1.074.000 personas (esta cifra no incluye los millones de trabajadores en ERTE), y que las horas efectivas de trabajo se desplomaron 22,59%.

Sin embargo, la situación del trabajo en España no necesitaba del coronavirus para mostrar su peor cara. Desde la anterior crisis, el país no abandona un lugar de honor entre los «campeones» del desempleo en Europa . Según Eurostat, en mayo teníamos una tasa de paro del 14,3% - la última EPA ya la eleva al 15,33%- y el número de parados superior a los tres millones de personas (3,35 millones), somos el segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo solo por detrás de Grecia (16% a cierre de este mes de abril, el último dato disponible del país heleno en Eurostat).

Sin embargo, en el número de parados nuestro liderazgo es indiscutible porque los desempleados griegos eran en abril 730.000 , según Eurostat. Bien es verdad que Grecia supera ligeramente los 10 millones de habitantes y España supera los 47 millones. Bastante por detrás de estas marcas, siempre en base a los datos de Eurostat a cierre de mayo, países de nuestro entorno como Francia (2,3 millones de parados y un tasa de desempleo del 7,7%), Portuga l (258.000 parados y una tasa del 5,2% de desempleo) e Italia (1,9 millones de desempleados y una tasa del 7,7%).

El caso italiano es muy relevante, ya que a cierre de 2019 contaba con más de 2,5 millones de desemepleados. Seguramente ha ocurrido algo parecido en España, donde se destruyeron más de un millón de empleos en este segundo trimestre y el paro solo subió en 55.000 personas. Esto ocurre porque las personas que perdieron su empleo no ingresaron en las listas del paro porque no entran en la categoría de parados de la Organización Internacional del Trabajo al no poder buscar activamente uno nuevo.