«España no hace lo suficiente para captar al turista chino» Rafael Cascales, presidente de la Asociación de Turismo España-China (ATEC) y promotor del Foro de Turismo entre ambos países

La industria española del turismo se enfrenta ya a una normalización de su crecimiento tras varios años de registros récord y al gran desafío de cambiar cantidad por calidad: menos visitantes, pero que gasten más. En ese modelo el turista chino es un referente. Es el que más dinero se deja en destino y viaja fuera de la temporada de verano, como explica a ABC el presidente de la Asociación de Turismo España-China (ATEC), Rafael Cascales, promotor del Foro de Turismo entre ambos países (Fotec) que se celebra los próximos 13 y 14 de septiembre en Shanghái con 40 participantes, entre ellos grandes compañías del Ibex 35. Eso sí, Cascales avisa de que España aún no hace los suficiente por captar al turista chino.

¿Se está dejando pasar ese tren?

Hemos empezado tarde y despacio. Competidores directos como Italia y Francia empezaron mucho antes y han invertido más. Por eso creamos Fotec: la falta de iniciativa de la Administración para atraer el turismo chino nos llevó a crear esta iniciativa 100% privada para ayudar a la promoción de España en China.

¿Hay falta de interés en China de la Administración?

Las políticas de España en Asia en general y en China en particular, no solo turísticas, han sido más bien pasivas. No sé si por desconocimiento o porque estamos más volcados en Iberoamérica y la UE, pero esa es la realidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó este año el Plan Asia 2018-2022, y concluye que España no da la suficiente importancia a Asia, teniendo en cuenta la relevancia que tiene hoy en la economía y la situación geopolítica mundial. El eje Asia-Pacífico es hacia donde está derivando el peso global. España está retrasada en esto respecto a nuestro vecinos europeos, no estamos haciendo lo suficiente, y el turismo no es una excepción.

Pero se han abierto nuevas rutas aéreas a China, el Gobierno se propuso agilizar los visados...

La facilidad que tiene un turista chino para venir a España es una de las deficiencias a resolver. Hay dos barreras: la obtención del visado y la conectividad aérea. En los últimos 18 meses hemos avanzado mucho en frecuencias semanales de vuelos, hasta 24, pero Italia y Francia tienen entre el doble y el triple de conectividad aérea directa con China. Y en visados no se ha avanzado nada. Hace dos años se adjudicó la gestión de los visados de España a nivel mundial a una empresa india, y lo que ocurrió es que de los 18 centros de visados que llegó a haber en China se han quedado en cinco. Esto hace que un turista chino que quiere venir a España tenga que ir, al menos en dos ocasiones, a una ciudad que no es la suya para sacarse el visado. En cambio, puede sacarse el visado para viajar a Francia casi en un día y en multitud de sitios, incluso bancos con los que el Gobierno francés tiene acuerdos. Para un turista chino es mucho más sencillo viajar a Francia que a España. Francia es número uno a nivel mundial en recepción de turistas chinos. Si España fuese más flexible o no tan estricto, sin duda aumentaría mucho la cifra.

¿Qué aporta el viajero chino?

El turista chino es el más gastador con diferencia, se deja unos 2.600 euros por persona de media, más del doble que la media de turistas del resto de nacionalidades, así que pensando en el turismo de calidad es la referencia. Pero además, es complementario al turismo de sol y playa que vendemos desde hace décadas: el turista chino busca algo diferente, valor añadido, y de hecho sus picos de afluencia son en febrero y octubre, es un turismo que no es estacional. Hay que motivar que toda la oferta sea de mayor valor, porque es además una forma de descongestionar zonas colapsadas como Barcelona y Baleares. Hay que huir del turismo barato, no podemos recibir 80 millones de turistas al año.