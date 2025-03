Las cuotas de más de dos millones de autónomos aumentan entre 96 y 225 euros

El SMI, congelado en 965 euros, a la espera de las negociaciones

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha estrenado el año nuevo congelado en 965 euros al mes por catorce pagas a la espera de que el Gobierno y los agentes sociales arranquen la negociación sobre una posible subida que, probablemente, se aplicaría después de manera retroactiva. El objetivo del Gobierno es que el SMI siga creciendo hasta alcanzar a final de esta legislatura el 60% del salario medio, una meta que, según alertan los empresarios, ya es una realidad en varias comunidades autónomas.

La negociación con los agentes sociales no es obligatoria pues es el Gobierno quien tiene la potestad plena de elevar o mantener esta cuantía. No obstante, el Ministerio de Trabajo siempre se ha mostrado partidario de hacerlo con un acuerdo en el diálogo socia, algo que, sin embargo, no siempre se ha logrado. La última subida del SMI se aprobó el pasado 28 de septiembre y se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. Incremento que ascendió a 15 euros mensuales (pasando el SMI de 950 euros a los 965 euros actuales) y que fue respaldado por los sindicatos pero no por los empresarios. Este mismo acuerdo establecía además el compromiso de que el SMI, mediante su «progresiva revisión» en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura. CEOE y Cepyme, sin embargo, entendían entonces que no era el momento de elevar el salario mínimo para no perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo, especialmente en un momento de presión inflacionista.