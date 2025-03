Matriculación, planes de pensiones y Sociedades, las nuevas subidas fiscales

El año 2022 no será el de la gran subida de impuestos, pero eso no quiere decir que no traiga consigo novedades fiscales. En concreto, tres de trascendencia en los impuestos de matriculación, Sociedades y en los planes de pensiones.

Desde el 1 de enero ha entrado en vigor el nuevo impuesto de matriculación vinculado al ciclo de homologación WLTP, que supondrá un incremento del precio medio de los vehículos de hasta 1.000 euros , por su mayor exigencia en materia de emisiones. La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) calculó en su momento que esto motivaría la pérdida de hasta 100.000 matriculaciones de vehículos.

Los planes de pensiones individuales se ven de nuevo perjudicados, como se recoge en los Presupuestos de 2022. El incentivos fiscal pasa de 2.000 a 1.500 euros -en 2021 ya se redujo de 8.000 a 2.000 euros- desde este enero, mientras que se aumenta el beneficio fiscal para los planes de empresa.

El Impuesto sobre Sociedades tiene también una modificación ya que entra en funcionamiento el 15% de tributación mínima sobre base imponible para las grandes corporaciones. Con todo, la gran revolución fiscal llegará en 2023 después de que este febrero los expertos entreguen su informe para reformar el sistema tributario.

Las autopistas de peaje suben entre un 1,97% y un 2,99%

Las autopistas de peaje suben de precio entre un 1,97% y un 2,99% este 2022. En concreto, todas incrementarán su precio un 1,97%, de acuerdo al crecimiento del IPC. A su vez, los peajes de la AP-6, AP-7, AP-46 y AP-9 suben un 2,84%, la primera, y un 2,99%, las tres restantes, para financiar bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público.

Las tarifas aeroportuarias de Aena se congelan

Con el objetivo de relanzar el sector turístico, las tarifas aeroportuarias de Aena se mantentrán congeladas durante los próximos cinco años . De esta manera, continúan los precios previos a la pandemia hasta 2026 para favorecer la reactivación económica. Además, Enaire mantendrá hasta 2024 las tasas de navegación aérea por debajo de los niveles de 2019. En 2022, la tasa peninsular será un 19,4% más baja que en 2019 y la canaria, un 14,4%.

Los sellos suben un 7% su precio, hasta los 0,75 euros

Correos sube un 7% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para 2022. La tarifa pasará a ser de 0,75 euros , lo que supone un aumento de cinco céntimos. Correos defiende que España seguirá figurando en 2022 entre los países de la UE con las tarifas postales más económicas, con una diferencia de 0,11 euros con respecto a la tarifa media europea.

La garantía de los bienes de segunda mano será de 3 años

El plazo de garantía de los bienes de segunda mano será de tres años salvo que las partes pacten uno menor, si bien nunca podrá ser inferior a un año. En concreto, el derecho de garantía amplía sus plazos de dos a tres años en el caso de los bienes adquiridos y a los dos años en el caso de los servicios o contenidos digitales. Además, los fabricantes estarán obligados durante diez años a mantener las piezas de repuesto una vez que el producto deje de fabricarse.