Cuatro derechos en las devoluciones por compras online que no te pueden negar los comercios

La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el cuarto trimestre de 2018 un 26,9% interanual hasta alcanzar los 10.820 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 11,5% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 8,6% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 6,8%.

En relación a las compras online, Trusted Shops, el sello de calidad líder para tiendas online en Europa, recopila los cuatro derechos más comunes sobre devoluciones para compras por internet que los compradores españoles desconocen:

-Derecho de desistimiento. El tiempo legal de devolución de una compra es de 14 días (normalmente 30 en caso de portales como Amazon o eBay), pero después, los usuarios tienen otros 14 días más. Conviene recordar también que si el producto tiene una tara o un defecto de origen, la tienda está obligada a reemplazarlo por otro en perfecto estado o a reparar el producto

-Por otro lado, si dos productos se compran juntos pero se entregan por separado, el periodo de devolución empieza a contar para ambos cuando se ha recibido el segundo producto. Así, por ejemplo, si uno de los dos libros comprados llega a los tres meses, el consumidor puede devolver el primero, que llegó inmediatamente después a realizar la compra, a los tres meses y 14 días. Una excepción son los productos electrónicos: el derecho a devolución acaba en el momento en el que se desprecinta el equipo.

-Muy pocos artículos son considerados «productos sanitarios» en sentido legal, y por ello excluidos de las devoluciones. Según el TJUE se pueden devolver colchones que se han probado, así como trajes de baño o zapatos. Sin embargo, cuando los consumidores han usado estos productos más allá de una prueba, tienen que pagar el llamado valor sustitutivo y por tanto, no tendrán derecho a la devolución del precio total de la compra. En estos casos, el vendedor tendrá que preparar un documento legal sobre el reemplazo de valor para poder reclamarlo.

-Muchos consumidores desconocen que las compras se pueden devolver sin su envoltorio original dentro del periodo de desistimiento. La frecuente orden de «Devuélvelo en su envoltorio original» no es válida legalmente. Por ejemplo, si has perdido la caja de tu nueva tostadora, puedes usar una caja de zapatos para su devolución. Acuérdate siempre de incluir todos sus accesorios. Pero hay una excepción: cuando el «packaging» forma parte del producto, como ocurre, por ejemplo con un rolex o un perfume. En este caso, el producto se puede devolver igualmente pero es probable que apliquen una reducción a la devolución si la caja con la que llegó no es la suya original.

«Estar informado sobre todos los aspectos de seguridad como, por ejemplo, las garantías de reembolso es crucial para una compra digital segura», indica comenta el director general de Trusted Shops, Jordi Vives.