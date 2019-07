Mundial J80 Pablo Santurde, campeón del Mundo de J80 Marc de Antonio fue segundo y el francés Pierre Laounean tercero

José Capetillo Bilbao Actualizado: 19/07/2019 18:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Mundial de la clase J80 en Getxo, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, finalizó con la fenomenal victoria del ‘M&G Tressis’ de Pablo Santurde, (28 puntos) del Real Club Marítimo de Santander, que tuvo un baño de gloria y descorche de champán con su tripulación en el pantalán del club organizador pasadas las 17.30 horas. Segundo en la general final terminó el ‘Bribon Movistar’ de Marc de Antonio (35 puntos), espectacular en el día decisivo, y el podio absoluto lo completó el ‘Courrier Ecole Navale’ del francés Pierre Laounean (36 puntos). Cuarto fue el ‘Hotel Princesa Yaiza’ de Rayco Tabares (38 puntos) y quinto el ‘Biobizz’ de José Azqueta (54 puntos), cuya tripulación recordará siempre esta competición al haber pugnado con los mejores en la lucha por el titulo y haber sido en todo momento la sorpresa del Mundial. Concluyó así un campeonato en el que, tras la decisiva y emocionante quinta jornada con buenos vientos del nordeste de 18 a 20 nudos, se realizaron un total de 13 regatas.

Fueron 80 barcos de 12 países los que tomaron parte en esta espectacular e inolvidable cita disputada en las aguas vizcaínas del Abra. La vela y la clase J80 se convirtieron en grandes protagonistas durante una semana en la que el ‘Courrier Ecole Navale’ del francés Pierre Laounean lideró la prueba desde el principio, pero poco a poco sintió el acoso y la remontada del ‘M&G Tressis’ de Pablo Santurde (Santander, 31 años) -en la última jornada un primero y dos segundos-, del ‘Bribon Movistar’ de Marc de Antonio -magnífico con dos primeros y un tercero en la quinta jornada, del ‘Hotel Princesa Yaiza’ del quíntuple campeón del mundo Rayco Tabares y del sorprendente ‘Biobizz’ del vizcaíno José Azqueta. También han terminado en cabeza el ‘Solintal’ de Ignacio Camino (61 puntos), el ‘Mercury’ de Aureliano Negrín (64 puntos), el ‘Armen Habitat’ del francés de Simon Moriceau (66 puntos), el ‘Garatu’ del guipuzcoano Iker Almandoz, el ‘New Territories’ de Alexei Semeniov el ‘IBO. Es’ de Javier Chacartegui o el ‘Maui Jim SunGlasses’ del menorquín Javier Aguado. La mayoría de los gallos estuvieron en la pomada con más o menos opciones. “Nos ha ido muy bien en la última jornada. No hemos estado primeros hasta esta jornada final, pero hemos sido muy regulares y no hemos administrado nunca nada. Ha salido así y esto consiste en estar casi siempre arriba entre diez o más barcos de muchísimo nivel”, destacó tremendamente satisfecho Pablo Santurde nada más atracar y ser recibido con muchos aplausos por todos sus rivales. Las chicas del ‘Ave Fenix’, por su lado, le recibieron nada más llegar con el ‘We are the champions’.

Además, en el resto de clasificaciones de este Mundial, patrocinado por Lurauto y AON, la mejor tripulación femenina fue la del Central Óptica-FIV-Canadio de Eva González, del Real Club Marítimo de Santander. El ‘J80 Worlds 2019 Getxo’, tripulación de la Escuela de Vela José Luis de Ugarte (R.C.M.A.-R.S.C.), se llevó el título mundial en la categoría juvenil después de haber sido también recientemente campeona de España. El premio al mejor Corinthian fue para el ‘Solintal’ de Ignacio Camino, el mejor mixto fue el francés el ‘Navigatlantique’ de Anne Phelipon, mientras el ‘Trocadero Marbella Team’ de Juan Luis Páez se llevó la categoría Master y el ‘Slightly Steamy’ del inglés Nick Haigh el mejor Over 60.

A lo largo de toda la semana de competición de este campeonato del mundo, que ha tenido la colaboración de Salvamento Marítimo de la Cruz Roja del Mar, se han desarrollado muchas actividades paralelas relacionadas con el mundo de la vela en el propio club organizador y en el Puerto Deportivo de Getxo. Así, hubo actividades infantiles, talleres de vela, música en directo o propuestas relacionadas con la iniciación en la navegación a vela. El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, el Ayuntamiento de Getxo y la Diputación Foral de Bizkaia completaron un programa de actividades en torno al Mundial J80 de Getxo en el que han mostrado su compromiso con el cuidado del patrimonio marítimo y las posibilidades futuras que éste puede aportar.