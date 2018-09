Trofeo Príncipe de Asturias El Monte Real Club de Yates entregó los Premios Nacionales Terras Gauda El Trofeo Principe de Asturias enfila su recta final con todo aún por decidir

Rosana Calvo

Bayona (Pontevedra) Actualizado: 02/09/2018 08:31h

El Monte Real Club de Yates entregó esta noche en Bayona los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda en una gala celebrada en el marco del 33º Trofeo Príncipe de Asturias, que el club bayonés organiza desde el viernes de la mano de la Escuela Naval Militar.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue el presidente del Monte Real, José Luis Álvarez, quien aprovechó la ocasión para felicitar a la Escuela Naval Militar, coorganizadora del Trofeo Príncipe de Asturias, por sus 75 años de historia en Galicia. Recordó también Álvarez dos efemérides relacionadas con el mundo de la vela: los 525 años de la arribada de la carabela Pinta a Bayona, que se cumplen en este 2018, y el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se conmemorará en 2019.

Le sucedió al micrófono el presidente de Bodegas Terras Gauda, patrocinador del evento. En su intervención, José María Fonseca Moretón recordó sus inicios en el mundo de la vela con su padre y la estrecha relación que le une con el Monte Real Club de Yates del que es socio desde hace más de 50 años.

LUIS SENÍS · Armador del año

PEZ DE ABRIL · Barco del año

SILVIA MAS Y PATRICIA CANTERO · Equipo olímpico del año

AGENCIA EFE · Premio Mariano Aguado de Comunicación

“PRINCESA YAIZA” · Monotipo del año

MAPFRE · Equipo de regatas del año

Todo por decidir en la regata

La trigésimo tercera edición del Trofeo Príncipe de Asturias enfila ya su recta final tras la celebración, este sábado, de la segunda de las tres jornadas en competición. Lo hace con los casilleros muy ajustados y los podios de ganadores aún sin definir, a espera de lo que suceda en la etapa final de mañana domingo.

Los grandes veleros, de las clases ORC 0-1, ORC 2 y ORC 3, a los que el escaso viento dejó ayer sin competición, pudieron disputarse hoy tres pruebas enfrente a las Islas Cíes. Los barcos que partían como favoritos fueron marcando su terreno con dificultades, ya que las pruebas estuvieron muy reñidas y las llegadas muy ajustadas.

Hoy también estrenaron casillero las embarcaciones de las clases Clásicos, Open y ORC 4, aunque el viento les jugó una mala pasada y la encalmada que sufrieron al poco de tomar la salida, hizo que muchos decidiesen abandonar o no completasen la prueba en el tiempo límite.

Entre ellos regateó el barco AXA Seguros, un velero 100% inclusivo con una tripulación formada por alumnos del Centro Juan María de Nigrán con diferentes discapacidades intelectuales, acompañados de varios entrenadores especializados. A bordo de un Beneteau Oceanis 31 cedido por el Monte Real Club de Yates, el AXA Seguros, que cuenta también con la colaboración de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, navegó dentro de la clase Open.

En la competición de los monotipos J80 y la Ladies Cup, muy complicada por el viento, se produjeron vuelcos en la clasificación y, en ambos casos, los veleros que venían líderes se intercambiaron el puesto con los segundos clasificados.

Así las cosas, el diseño de los podios provisionales sigue aún demasiado abierto como para apuntar claros favoritos a llevarse el trofeo, y todo dependerá de lo que suceda en las últimas regatas en disputa, que se celebrarán mañana domingo a partir del mediodía.

El Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal estrenó este sábado el casillero de ORC 0-1 con un segundo, un cuarto y un primer puesto en las tres pruebas disputadas que le permitieron colocarse en cabeza de la clasificación. A apenas un punto de separación le sigue su compañero del náutico de Vigo y uno de sus rivales más directos en la competición, el Pairo 8 de José Luis Freire, patroneado por el joven Luis Bugallo. La tercera posición provisional es para los portugueses del Delmar Conde.

El Inosa de Marina Sada, liderado por Fran Edreira, fue el velero que mejores resultados obtuvo en la clase ORC 2, y se lleva el oro provisional en el bolsilo, pero la clasificación está tan apretada que todo sigue aún muy abierto. El Bosch Service Solutions de Ramón Ojea (Club Marítimo de Canido) se mantiene al acecho desde el segundo puesto, a solo un punto del líder; y con un punto menos va tercero el Grupo Santorum & Martínez, de Javier Durán, del Club Náutico de Riveira.

La tripulación coruñesa del Bunda, con Jacobo Solorzano a los mandos, fue la clara vencedora de la jornada en la clase ORC 3. Tres victorias en las tres pruebas disputadas y tres puntos que lo acercan a la victoria final. Con 6 puntos el Plano B de Nuno Rivas va segundo y algo más abajo, con 11, se sitúa el Unus de Luis García Trigo, del Monte Real Club de Yates.

El Travesío La Riviere Conservas y el Balea Dous son los más claros aspirantes al podio de la clase ORC 4, al ser los únicos barcos que este sábado pudieron puntuar en la segunda jornada de competición del Príncipe. Las embarcaciones de Vilagarcía y Rodeira, patroneadas por Pablo de la Riva y Luis Pérez, van primera y segunda respectivamente y entre ellas estará, casi con toda probabilidad, el ganador del Príncipe de este 2018.

La clase Open cierra su primera jornada de competición con dos barcos en cabeza y el resto de la flota puntos, tras abandonar la competición por falta de viento o no poder completarla en el tiempo límite establecido por el comité. El Escuela del Náutico, del Real Club Náutico de Vigo, patroneado por Bernal Xian Figueiras, fue el primero en completar las 13 millas y media de recorrido. Diez minutos después cruzaba llegada el Moucho del riveirense Daniel Ayaso, que va segundo en la clasificación.

El viento fue el peor de los rivales para los veleros de la clase Clásicos, ya que no sopló con la suficiente intensidad para permitirles acabar la que era su primera prueba en este Trofeo Príncipe de Asturias. Todo pendiente aún, por lo tanto, en una clase que mañana domingo saldrá al agua justo como empezó, sin un claro favorito y sin podio provisional definido.

El Marías-Casas do Telhado de Manuel María Cunha y el Okofen de Javier de la Gándara, ambos del Monte Real Club de Yates, están siendo los protagonistas indiscutibles de la competición de los monotipos en la clase J80. En la jornada de hoy, muy complicada por un viento muy rolón, que además aparecía y desaparecía por momentos, se alternaron los primeros puestos en las dos pruebas disputadas. Se colocaron en lo más alto de la clasificación separados apenas por un punto entre sí, y a 4 y 5 puntos de distancia de su rival más directo, el Cansino de Fernando Yáñez, también del Monte Real, que va tercero.

En la Ladies Cup, las portuguesas del BB Douro We Do Sailing, asaltaron el liderato arrebatándoles la primera posición a las santanderinas. Las defensoras del título, con Marta Ramada a la cabeza, no dieron tregua a sus rivales y cruzaron la línea de llegada en primera posición en las dos pruebas disputadas. El equipo del Real Club Náutico de Santander cayó al segundo cajón del podio provisional y las chicas del Real Club Marítimo de Abra – Real Sporting Club, patroneadas por Lourdes Bilbao, van terceras.