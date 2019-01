Nadal se da de baja en Brisbane

Rafa Nadal anuncia que se retira del torneo de Brisbane por unas molestias en el muslo izquierdo. El balear, que debutaba el jueves contra Tsonga, se hizo una resonancia y vio una pequeña distensión. «Yo quería jugar, pero los médicos me han recomendado otra cosa».

«Es algo pequeño, pero que puede ir a más. Cuando compites con intensidad y fuerzas el músculo puede ir a más. Me siento mejor que hace cuatro días. Es un riesgo dañar mi cuerpo para un mes si juego aquí», comentó en rueda de prensa. «No os podéis imaginar lo triste que me siento de tener que estar aquí anunciándoos esto», continuó.

El tenista se tomará unos días de descanso antes de afrontar el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, a partir del 14 de enero.

Rafael Nadal announces he’s withdrawing from #BrisbaneTennis: “I did an MRI and it shows a small staring on my left thigh. I tried to play, I wanted to play, but recommendations from the doctors (were otherwise)” pic.twitter.com/f1eHUc3WyW