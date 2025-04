A Nadal se le allana el camino en Australia

A finales del pasado año, recluido aún en su refugio balear, Rafa Nadal no sabía si quiera si podría participar en el Abierto de Australia. La lesión en el pie seguía doliendo y dudaba sobre su futuro profesional . Superados aquellos miedos, pocas semanas después, el español se encuentra a solo tres victorias de su Grand Slam número 21. Atres pasos de convertirse en el tenista con más grandes de la historia. Un camino cada vez más corto hacia la eternidad y que pinta amable después de la eliminación de todos los favoritos que iban por su parte del cuadro . El último, Zverev, que cedió en octavos ante Shapovalov, que será ahora el rival de Nadal en la siguiente ronda.

«Estoy muy emocionado, porque estoy en cuartos de final y hace algunas semanas no esperaba ni siquiera poder estar aquí», reconocía el balear tras eliminar en octavos a Mannarino en un partido más complicado de lo que refleja el marcador (7-6 (14), 6-2 y 6-2). El francés puso a prueba la resistencia física de Nadal en un primer set durísimo que se resolvió en un tie break eterno. Casi media hora de batalla que cayó del lado del balear, entregándole buena parte del partido y recargando su confianza para el resto del torneo. « Me deja contento que el físico sí que ha respondido . En el desempate he corrido mucho, he puesto sobre la pista un poco más de lo que estoy acostumbrado a hacer en los últimos tiempos a nivel de impactos y de salvar bolas. He aguantado bien mentalmente en los momentos complicados y ganar ese tie break fue ganar medio partido», reconocía Nadal, consciente de la importancia de superar esta barrera psicológica y de entrar cargado de moral en la segunda semana de torneo.

Le separan dos partidos de su sexta final en Australia , donde solo ha ganado una vez (2009). El único grande que no ha podido repetir. En los últimos dos años ha caído en cuartos, decepción que no quiere repetir esta vez y que le obliga a derrotar a Shapovalov el martes. «Es uno de los jugadores con más potencial del circuito. Es un futuro ganador de Grand Slam. Si sigue mejorando, lo será. Tiene un juego increíble por momentos y si está regular e intento será muy difícil para mí», destacaba Nadal.

Más allá del canadiense, en semifinales se le dibuja un hipotético enfrentamiento con Berretini o Monfils, rivales asequibles. El italiano no sabe lo que es ganar a Nadal, mientras que el francés no lo hace desde 2012. Razones para creer en la sexta final en Australia, donde Medvedev y Tsitsipas aparecen como posibles oponentes. Cualquiera de ellos sería un escollo importante para Nadal, aunque llegados a ese punto la experiencia del balear podría jugar un papel importante a su favor.

Sus rivales más importantes por el título D. Medvedev (número 2) : El favorito en ausencia de Djokovic. Sabe lo que es ganar un grande tras vencer en el USOpen 2021 S. Tsitsipas (número 4) : Verdugo de Nadal en la edición de 2021, es uno de los líderes de la nueva generación de jugadores D. Shapovalov (número 14) : Es el rival de Nadal en cuartos. Un jugador pleno de talento, al que le falta regularidad M. Berrettini (número 7) : Un pegador con un saque increíble. Tenista incómodo al que Nadal ha ganado siempre