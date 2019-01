Auckland despide a David Ferrer con una inmensa ovación

David Ferrer se retiró en los octavos de final del torneo de Auckland veinte minutos después de comenzar el partido ante Pablo Carreño, que marchaba con empate a un juego.

Ferrer se había impuesto en primera ronda al holandés Robin Haase por 6-2 y 6-1, pero este miércoles no pudo seguir su camino por el cuadro del torneo neozelandés.

Con el gemelo derecho vendado y dificultades incluso para caminar, Ferrer se despidió del torneo de Auckland, en el año de su retirada, dejando su pañuelo sobre la pista.

