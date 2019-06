Real Madrid El emotivo mensaje del Real Madrid ante la muerte de Reyes El sevillano decidió una Liga a favor del Real Madrid al marcar el 2-1 al Mallorca en la última jornada del campeonato

Reyes ganó una Liga con el Real Madrid, en 2006, que él decidió con un gol que significó el 2-1 frente al Mallorca en el Bernabéu. Era la última jornada liguera y faltaban 22 minutos para el final del encuentro y del campeonato. El utrerano decidió el título.

El Real Madrid C. F. envió hoy un mensaje público de consternación, dolor y apoyo a la familia en estos duros momentos:

«El Real Madrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

El Real Madrid C. F. quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el Extremadura U. D.

Hablemos de José Antonio, cercano, jovial, humano. Recuerdo que hicimos una de las varias entrevistas que mantuvimos sentados en su coche, con música flamenca puesta, durante media hora. Llegamos al parking de su casa y me dijo: «Aquí se acabó, que entro dentro y ya quiero olvidarme del fútbol». Así fue. Siempre habló claro, demasiado en algunas ocasiones, con una sinceridad que le traicionó en muchas ocasiones. A los fotógrafos los traía locos, porque lo mismo se negaba a hacer ya las fotos, porque era tarde, o porque les citaba a las doce del mediodía y acudía a las dos de la tarde. Era anárquico, único, no se atenía a controles ni horarios. Era como el rey del tablao, que cantaba y dejaba de cantar cuando le apetecía.

Ha muerto un talento del fútbol que dejó mucha clase dentro de su cabeza. Ha fallecido un mago del balón que no sacó todo su talento al campo porque los avatares de las ofertas le llevaron a jugar a lugares extraños para él. Tenía calidad en las piernas y en la mente. Era un genio del fútbol. Poseía velocidad y regate, pase y gol. Pero estaba muy imbuido en su cultura andaluza, sevillana, y le costaba vivir en otros lares. Navas sufrió algo parecido en el comienzo de su carrera. Les costó siempre vivir lejos de casa, de ese ambiente sevillano irrepetible. les gustaba su Sevilla, la alegría de la gente, el sol, el calor. En el Londres del Arsenal no había alegría ni calor. Su mujer y su familia eran su felicidad en tierras lejanas.

Luis le quiso inyectar más ambición antes de un España-Francia: «Ese negro (Henry) no es mejor que usted, usted es mejor que él, ¿me entiende? Usted es mejor que él». Reyes reía por esa lección de seguridad en sí mismo que el seleccionador le taladraba. Lo admiraba

Estaba tocado con la varita mágica. Podía hacer lo que quisiera con el balón. Se parecía a Juanito en el pronto de su calidad, que podía saltar con una finta o con un pase letal.

Su problema en este fútbol moderno era que, como buen mago, no defendía. Eso no era para él. Le costaba.

Luis Aragonés protagonizó con él un caso de repercusión mundial cuando le convocó a la selección en la gran era de nuestro equipo nacional. Era un gran jugador, pero no tenía la ambición de los grandes, y Luis se la quería inyectar. En un entrenamiento le dijo, rodeándole, dando vueltas a su alrededor: "Ese negro (Henry) no es mejor que usted, usted es mejor que él, ¿me entiende? Usted es mejor que él". Reyes reía por esa lección de seguridad en sí mismo que el seleccionador le taladraba. Lo admiraba, porque le decía una verdad, que nadie era mejor que uno, que él. La mención de la palabra negro, en un ambiente privado que se hizo público, masacró injustamente a Luis, que no estaba lanzado un mensaje machista.

Viajé con Reyes en la final de la Supercopa de Europa 2014, cuando en Sevilla perdió 2-0 ante el Real Madrid en Cardiff. Su mujer. con altos tacones rojos, y su familia, le consolaban tras la derrota, que era bastante lógica, porque jugaban contra el campeón de la Champions, con Cristiano como líder.

Debutó con 16 años en Primera, el jugador más joven de la historia del Sevilla. Fue vendido al Arsenal por 24 millones de euros. Militó en el Atlético y en el Real Madrid. Y en el Bernabéu decidió una Liga a favor de los blancos al marcar el 2-1 frente al Mallorca que significó el título. Volvió al Sevilla. Ahora vivía sus últimos años como futbolista en Extremadura. Se ha ido un grande que lo pudo ser más.

Su historia es un avatar. Militó en el Sevilla y en el mercado de invierno de la temporada 2003-04 fue traspasado al Arsenal por aproximadamente 30 millones. Allí consiguió una Premier League (siendo el primer español en conseguirlo), una Community Shield en 2004 y una FA Cup en 2005. A partir de aquí sus problemas de adaptación hicieron que su rendimiento futbolístico bajara y estuvo cedido una temporada en el Real Madrid, consiguiendo la Liga en 2007, y posteriormente fue traspasado al Club Atlético de Madrid ese mismo año. Allí de nuevo fue cedido al Benfica portugués. Jugó con el Atlético de Madrid, el Sevilla (2012-2016), el Espanyol (2016-2017), el Córdoba, el Xinjiang Tianshan Leopard Football Club en China (2018-2019), y finalmente, en enero de 2019 se incorporó al Extremadura Unión Deportiva de la Segunda División de España. Entró en el libro Guiness de los récords al ser el jugador que más medallas de UEFA Europa League había ganado, un total de cinco, dos con el Atlético de Madrid y tres con el Sevilla.