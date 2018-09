Valverde no descarta mandar al banquillo a Piqué y pierde a Umtiti

El Barcelona afronta mañana un importante partido ante el Athletic de Bilbao con la necesidad de ganar para romper la mala racha de dos pinchazos consecutivos en Liga y acuciado por las lagunas defensivas evidenciadas tanto ante el Gerona como en Butarque. Con estas necesidades, Ernesto Valverde ha facilitado una lista de convocados en la que no está Samuel Umtiti, al que unas molestias en la rodilla le impedirán jugar este sábado (algunas informaciones hablan de afectación del cartílago, lo que le podría tener varias semanas fuera de los terrenos de juego, aunque el Barça solo especifica que se trata de molestias). De esta manera, Clement Lenglet, expulsado la pasada semana por una polémica jugada analizada por el VAR, regresará al once tras haber cumplido su sanción ante el Leganés. «Le veo bien. Lenglet es un gran profesional, un jugador que es un profesional y está bien dispuesto. Vermaelen también está bien y podrían jugar los dos juntos», aseguró Valverde, que no descarta sentar a Piqué tras los fallos cometidos en los dos últimos partidos. «Que cada uno lo piense como quiera pero es una posibilidad. Tenemos tres centrales y Piqué lleva muchas partidos. Es una posibilidad», insistió el técnico cuando se le insistió sobre esta posibilidad.

Buena parte de la rueda de prensa estuvo focalizada en los errores cometidos hasta el momento y en la búsqueda de soluciones. En este sentido, Valverde se refirió a la derrota sufrida en Butarque ante el colista: «No tuvimos capacidad de respuesta a esos goles que encajamos. A veces hay cosas inexplicables. Que te marquen un gol, saques de centro y te hagan otro.. Nos faltó respuesta. Acusamos demasiado esos dos goles seguidos. Es raro encajar dos goles seguidos. Por eso hablé de accidente». Y defendió a sus jugadores, a los que se les cuestionó por su falta de actitud: «La gente es libre de pensar y escribir lo que quiera. A mí no me preocupa. Siempre hemos tenido una actitud extraordinaria. Nos podemos equivocar». En este sentido, se refirió expresamente a Piqué, que últimamente ha estado en el punto de mira por sus errores en los goles y sus problemas extradeportivos: «Lo veo muy centrado en el fútbol», aseguró.

También se refirió al Athletic, rival de mañana y equipo al que él entrenó antes de recalar en el Barcelona. El club vasco destaca por la presión que realiza: «Será una de las claves teniendo en cuenta el espíritu del Athletic. Nos espera un partido intenso y muy físico. Son un equipo que aprieta, que incomoda. Sabemos de la dificultad que va a tener. Es un equipo que va a venir a buscarnos». Hay que destacar, que en la lista de convocados facilitada por el técnico para recibir mañana al Athletic, al margen de Umtiti destaca la ausencia de Malcolm, Denis Suárez, Samper y Aleñá. La convocatoria la completan Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Vermaelen, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Arthur, Arturo Vidal, Rafinha, Messi, Luis Suárez, Dembélé y Munir.