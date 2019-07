Presentación de Griezmann con el Barcelona, en directo

Actualizado: 14/07/2019 19:16h

Actualizar

En la Platea del Camp Nou, vestido de azulgrana, el francés da los primeros pasos en corto con los jóvenes de La Masía.

Griezmann ya da sus primeros toques de balón en el Camp Nou.

El 17 quedó huérfano tras la marcha de Murillo. En las últimas temporadas lo han llevado Alcácer, Munir, Song, Pedro, Gio Dos Santos, Van Bommel, Mendieta y Christanval.

El presidente del club, Josep María Bartomeu, ha hecho entrega a Antoine Griezmann de su nueva camiseta del el FC Barcelona. Lucirá el dorsal 17.

El delantero galo ya ha tenido una primera toma de contacto con sus nuevos compañeros en la Ciutat Esportiva Sant Joan Despí.

@AntoGriezmann meets his new teammates pic.twitter.com/1d7c1gcJ56

En primer lugar, el jugador firmará su contrato en el Palco President Suñol.

La nueva cláusula del francés ascenderá a 800 millones de euros, 100 millones más que la de Leo Messi.

Primeras imágenes de Antoine Griezmann como jugador azulgrana.

Como ya es habitual, el jugador dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Barça a través de un vídeo en redes sociales.

✌️ Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht