Fútbol Mourinho: «Messi me hizo mejor entrenador» El técnico luso, sin equipo, analiza la actualidad del fútbol a su paso por España

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 14/09/2019 12:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Mourinho está en forma. Se le ve feliz, sin tensión. Hace seis años que se anunció su adiós al Real Madrid y es el momento de ver su vida con perspectiva. El Mourinho de hoy, fuera de la centrifugadora, se expresa de otra forma. Elogia al rival desde la naturalidad. Sin presión.

En un amplia y exclusiva entrevista con la Agencia EFE, confiesa que Leo Messi, le hizo «mejor entrenador». Su talento le obligó a sacar lo mejor de su manual en la pizarra. Reconoce que tiene las puertas abiertas no sólo del Madrid, sino también de los otros clubes donde estuvo.

Presume de amistad con todos sus expresidentes. Y loa al Atlético de Madrid, un club que «ya no es emergente, es grande» y que puede fichar a Joao Félix, «un chico capaz de cargar con la mochila de la responsabilidad». En Madrid, esta semana promociona el acuerdo de Livescore con LaLiga.

¿Echa de menos España y Laliga?

Madrid, Milán, Londres, Oporto.. siempre cuando vuelvo, vuelvo feliz. He disfrutado de mi trabajo ahí; la gente me ha tratado bien y he salido siempre bien de los clubes, incluso saliendo por decisión del club como me ha pasado en el Chelsea o en el Manchester United. Siempre he salido bien con el club y por esto siempre tengo una emoción que vuelve, en este caso, Madrid.

En el Madrid fueron tres años buenos, obviamente con dificultades y problemas, pero es parte de la vida profesional, que no es fácil. Tengo recuerdos fantásticos. Además fueron años en los que sentí crecer a mis hijos, dejando ser niños para ser adolescentes preparados para dar un salto diferente. Fue una gran experiencia y me gusta mucho volver a Madrid. No lo hago más a menudo porque no me gusta que la gente lo interprete como les gusta alguna vez interpretar, pero me gusta mucho Madrid y me siento muy bien.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, es un gran fan suyo y siempre dice que los años en los que ha estado usted en la Liga el nivel de ésta, a nivel mediático y de imagen estaba en un nivel superior. ¿Habla de esto con él?

No he hablado, pero quiero agradecerle porque fue a mi país la semana pasada y en una entrevista en la televisión de la Federación tuvo palabras que me gustan escuchar. Mi periodo en la Liga fue un periodo rico, no por mí, obviamente no. Creo que los jugadores son más importantes que los entrenadores y los clubes más que estos y creo que los aficionados son más importantes que todos nosotros. Creo que este país -España- tiene un fútbol muy rico principalmente por la dimensión estratosférica de la pasión que tiene la gente por el fútbol y por la suerte que tenéis de tener dos gigantes que durante la historia siempre han tenido luchas titánicas.

El periodo que yo he estado en Madrid resultó un período difícil para el Madrid, un período en el que el Barcelona era dominador, no solo a nivel resultados si no también a nivel de opinión pública y jugaban un fútbol muy bonito, tenían jugadores de una creatividad y una magia fantástica. Nosotros teníamos que romper con este dominio. Fue una etapa dura, difícil, pero creo que el señor Tebas tiene razón porque fue un espacio donde la atención mediática del mundo estaba aquí con Cristiano y Messi en un momento fantástico y los equipos llenos de jugadores de calidad. Yo había llegado del Inter, Pep estaba en el Barcelona. Pero más importantes que todos nosotros es el Real Madrid, es el Barcelona, es la afición y la pasión que vosotros tenéis por el fútbol.

Hemos vivido una década muy de Cristiano y de Messi. Ahora, con perspectiva, desde la calma de no tener la tensión del día a día, ¿cómo cree usted que se han retroalimentado Messi y Cristiano en ese afán por ser uno mejor que el otro cada semana?.

Yo creo que es su naturaleza. Yo en mi situación personal siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado.

Creo que en el caso de los jugadores también este tipo de situaciones les ayuda. Ya se puede vislumbrar que un día cuando acaben de jugar van a ser amigos, van a hacer buena relación y disfrutar de lo que han hecho. Pero durante el momento caliente tú tienes que tener este fuego, esta ambición, esta rivalidad. Esto no sólo ha alimentado a los jugadores, también a las aficiones. Por ejemplo, en mi país, hemos tenido la etapa Benfica, luego el Oporto, el Benfica otra vez. Y decimos siempre que queremos el período Sporting; necesitamos también del Sporting y de más competición. De Inglaterra la gente dice que es la mejor liga del mundo y quizá no tenga los mejores equipos del mundo, pero lo que tiene es una competitividad muy grande. Nosotros necesitamos de esas rivalidades más intensas; quizá vividas de un modo más adaptado a lo que es la sociedad de hoy, tenemos que evolucionar en el modo de vivir estas rivalidades, pero las necesitamos.

El otro día tomando un café con Aitor Karanka me hablaba de su enorme influencia en la dirección de los partidos. Los cambios. Me dijo que un día usted le preguntó en el banquillo qué cambio haría y le contestó que ese cambio lo podría hacer hasta un señor de la tribuna, bromeando... Desde la admiración que tiene Karanka hacia usted, ¿Qué legado deja usted en el fútbol o qué legado quiere dejar a los entrenadores del presente y del futuro?.

Yo creo que a nivel metodológico hay un legado. La gente identifica más fácilmente los legados a nivel del sistema táctico, recuerda quién ha sido el primero que ha llegado con el 3-3, pero hay legados un poco más escondidos que no están a la vista de todos y creo que el legado metodológico es muy importante. Creo que en el período entre 2000 y 2004/2005 yo cambié multitud de cosas a nivel metodológico. Yo he pensado mucho, estudiado mucho y adaptado mucho para llegar a una idea metodológica y después cuando gané con el Oporto la gente se ha preocupado en saber porqué y a nivel universitario y a nivel de formación de jóvenes entrenadores la gente se ha preocupado en buscar y creo que metodológicamente he hecho escuela o al menos he abierto horizontes para que la gente pudiera pensar en el entrenamiento del fútbol de un modo completamente diferente. Y esto no me lo pueden quitar, es así y será siempre así.

Obviamente yo creo que en el deporte los resultados son las cosas que tu nunca puedes apagar, son las cosas que quedan en la historia y a este nivel quiero continuar construyendo mi historia. No digo que mi historia está por la mitad porque sería un poco arrogante decirlo porque tengo 56 años y no voy a trabajar 20 años más, pero 10 años más nadie me los va a quitar y estos 10 años más tengo mucho que construir. Después, el legado más importante todavía es aquel que es el legado de mi familia, de mis amigos y lo que conocen de mí, de la persona que soy, y eso está por encima de todo.

Habla usted del Sporting de Lisboa como elemento para dar competitividad a una Liga y en España tenemos a un Atlético de Madrid como club emergente tremendo en los últimos años. ¿Cómo ve desde la barrera el método Simeone?. ¿Y qué aportará su compatriota Joao Félix al juego?.

Yo creo que el Atlético de Madrid ya no es un equipo emergente. Es un equipo que ha ganado la Liga en la última década, ha ganado Copas, Europas League, ha llegado a finales de Ligas de Campeones, hace inversiones increíbles, tienen un nuevo estadio donde todos los que amamos el fútbol hemos perdido el Calderón pero el fútbol ha ganado un estadio fantástico. El Atlético hoy para mí es un candidato fuerte, y cuando digo fuerte digo muy fuerte, para ganar la Liga española.

Cuando me hablas de Félix, es difícil que la gente le mire olvidando el precio, es una cosa con la que va a tener que cargar durante algún tiempo hasta que estos números empiecen a ser normales, porque pienso que de aquí a un año alguien pagará 300 por uno y ya la gente se olvida de Félix y él tiene que cargar con eso. Sin conocerlo, me parece psicológicamente con personalidad, muy estable, muy decidido; me parece que tiene estructura para cargar con la mochila de este peso mediático y con la presión; tiene cualidades fantásticas. El Atlético pierde a Griezmann, pero el modo con el que ha construido, como ha invertido, hay que destacarlo. Pierde a Griezmann, a Godín pero toda inversión que hace la hace bien. Además, Simeone se siente como pez en el agua; creo que es el club perfecto para él y él el entrenador perfecto para el Atlético y los admiro de verdad, ahora desde fuera yo veo al Atlético con capacidad para ganar la Liga, puede ganar.

No sé si ha habido un cambio de tendencia en la última temporada y me gustaría que me dijera cómo ve al Ajax que ha entrado en el paisaje europeo con determinación...

Honestamente no lo veo como innovador, lo veo como un equipo con jugadores de calidad y con este modelo de gente de la casa buscando dos o tres jugadores que puedan ser fundamentales en su equilibrio o como Tadic que ha llegado y ha cambiado las cosas para mejor. Tienen un estilo propio de un equipo que no tiene grandes responsabilidades. Yo jugué contra ellos en la final de la Europa League la temporada anterior y creo que la razón por la que perdieron esa final es exactamente la misma razón por la que han perdido las semifinales de Champions League: es un equipo que tiene su modo de pensar y que le falta pragmatismo.

Le encanta a la gente, a la gente le gusta y se enamora de su juego, pero hay momentos en los que, cuando tú tienes que ganar, tienes que decir 'para ganar tengo que hacer esto' o 'para ganar no puedo hacer esto', y me parece que no lo han conseguido en dos momentos importantes. No consiguieron hacer esa adaptación mental y táctica para decir 'ok, estamos aquí y vamos a ganar'.

Usted se fue del Real Madrid con las puertas abiertas, ¿alguna vez cree que podría entrar de nuevo en el Real Madrid?

Yo no vengo, yo no entro (a Madrid) porque no me gusta que la gente lo pueda interpretar de un modo negativo. A mí me encantaría estar más veces en Madrid, ir al estadio y ver algún partido. Yo he estoy viajando mucho y voy a ver muchos partidos, sigo diferentes deportes que me encantan y me gustaría estar más en Madrid y ver a mis amigos, pero no lo hago. No lo hago por querer proteger esta situación que son siempre situaciones que no me gusta alimentar.

Pero como tú decías de las puertas abiertas, yo sentí esto en el momento en el que me he marchado. Y lo sentí con el Madrid, con el Chelsea, con el Inter, con todos. Soy una persona que ha tenido la capacidad que en todas mis salidas, todas ya sea por opción propia o por opción del club, siempre he salido como un tío serio, honesto, que ha dado todo y que tiene las puertas abiertas. Soy amigo de mis presidentes, incluso de los presidentes que me echaron, y es así como me gusta que sea.

No tengo problema en decirte que cuando sales después de tres años en el Madrid, eres madridista. Punto. Hay cosas que no cambian. En Italia soy interista. No veo otro modo de vivir el fútbol que no sea así. Pero profesional siempre. Si tienes que entrenar a otro equipo de la misma Liga pues entrenas, si tienes que jugar contra Inter o contra Chelsea, como he hecho, pues lo haces con toda la profesionalidad. Pero cuando te dedicas como yo lo hago en todos los clubes te quedas enganchado.

Un vistazo a la Premier League. ¿Es el City de Guardiola el máximo candidato al título?.

El panorama es fácil. Al principio de la temporada dije que City, Liverpool y Tottenham lucharían por el título. Ahora puedo cambiar un poco y decir que el Tottenham es el tercer mejor equipo de la Liga y que el City y el Liverpool van a luchar por el título. Ellos son dos equipos fuertes y ahora veo al Tottenham un poco por detrás. Luego entre el Chelsea, United y Arsenal tendrán que luchar por la cuarta plaza y mirando hacia atrás hay que tener un poco de miedo y de respeto porque equipos como Everton y Leicester están luchando por entrar en las seis primeras posiciones. Pero esa Premier League en la que cuatro, cinco o seis equipos luchaban por el título es muy obvio que este año no va a ser así y que van a lucharla entre dos.