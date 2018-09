Champions League El morboso regreso de Cristiano a España La Juventus, primer rival del Valencia en el complicado grupo H de la Champions

El Valencia recibe este miércoles a la Juventus en Mestalla (21.00 horas) en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un regreso de lujo a la máxima competición continental que los valencianistas quieren cerrar con un triunfo de prestigio sobre la 'Juve' de Cristiano Ronaldo.

Será una noche de estrenos, ya que la estrella lusa vestirá por primera vez en Europa la camiseta de la 'Vecchia Signora' y lo hará tras estrenarse por fin como goleador en la Serie A. Pero también habrá emociones fuertes en el lado 'che', ya que el técnico, Marcelino García Toral, y seis de sus jugadores estarán por primera vez en un duelo de la 'Champions'.

La vuelta de Cristiano Ronaldo a España marca buena parte de la previa de este duelo que conlleva el regreso del Valencia a la Liga de Campeones tras dos campañas sin estar en esta fase de grupos. La cuarta posición del año pasado, ya con Marcelino en el banquillo, devuelve al Valencia a un lugar en el que sus aficionados siempre esperan estar.

Marcelino ha logrado que el Valencia dé un paso más, y ahora dejará aparcada de momento la Liga Europa, en la que sí ha dirigido 28 encuentros --con 16 victorias, 6 empates y 6 derrotas--, para estrenarse en una 'Champions' que se presenta complicada, con un grupo en el que además de la Juventus están Manchester United y Young Boys.

No ha empezado bien el curso el Valencia, con tres empates contra Atlético de Madrid, Levante y Real Betis y una derrota frente al RCD Espanyol en LaLiga Santander, pero la ilusión de volver a Europa por la puerta grande y contar con Mestalla puede decantar este primer pulso a favor de los valencianistas.

El técnico podría contar, además, con Jeison Murillo en defensa, al no estar finalmente lesionado. No estará Ezequiel Garay, quien evoluciona bien de su lesión en la rodilla pero no llegará a tiempo y se une a las bajas de importancia en el centro del campo de Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia.

Enfrente, como rival, sí estará un Joao Cancelo que jugó 72 partidos con el Valencia entre 2014 y 2017 y que se une a las caras conocidas. La dupla central, de nuevo formada por Bonucci y Chiellini, sigue siendo clave en la 'Juve' junto a Pjanic y Matuidi en el centro del campo y la presencia de Cuadrado, Mandzukic y Ronaldo arriba.

Por su parte, Massimiliano Allegri tiene la baja de Spinazzola y las dudas de Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio y Paulo Dybala, que tiene una contusión en el pie izquierdo sufrida en la victoria sobre el Sassuolo (2-1) --con doblete de Cristiano Ronaldo-- en la última jornada de la Serie A, que la Juventus lidera con 4 victorias en sendos partidos.