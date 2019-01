Cuando Boateng, nuevo jugador del Barcelona, se rendía a Cristiano

El Barcelona ha sorprendido con la contratación de Kevin-Prince Boatengen este mercado de invierno. El jugador ha llegado cedido al conjunto azulgrana hasta final de temporada y ya ha dicho sus primeras palabras en «clave culé»: «Ojalá marque en el clásico del Bernabéu».

[«¿Echan de menos a Neymar? Solo pregunto LOL»]

Sin embargo, esta declaración de amor contrasta con algunas declaraciones anteriores. En 2017 reconoció su preferencia por el Real Madrid antes que por el Barcelona, y ahora han sido los usuarios de Twitter los que han rescatado de la hemeroteca las publicaciones en las que Boateng se rendía a Cristiano Ronaldo.

Hace apenas unos meses, se refirió al portugués como «El mejor». Anteriormente, en 2013, Boateng le agradeció el apoyo a Cristiano y le deseo suerte para el Balón de Oro.

THE BEST pic.twitter.com/wgerO1A8e3

Thanks to @Cristiano for the support...good luck and hope u win the Ballon D'or!!!