Liga Iberdrola «Como culé, me haría ilusión un clásico contra el Real Madrid» Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, analiza la realidad del fútbol femenino en una entrevista para ABC

Es una de las futbolistas con más seguidores en las redes sociales, con casi 135.000 seguidores en Instagram y 38.000 en Twitter. Por este motivo, todo lo que dice o hace Alexia Putellas (Mollet del Vallés, Barcelona, 1994) tiene mucha repercusión y no pasa desapercibido. Cuarta capitana del Barcelona, cumple su séptima temporada en el club azulgrana, aposentada en el centro del campo de un equipo plagado de estrellas internacionales. Alexia, que hace dos semanas le marcó cuatro goles al Rayo Vallecano, tiene discurso y lo demuestra en una charla con ABC, en la que analizó la Liga Iberdrola y el estado del fútbol femenino en general.

-El objetivo es la Champions pero llevan tres años sin ganar la Liga...

-El objetivo prioritario es ganar la Liga. Llevamos tres años sin ganarla y personalmente tengo muchas ganas de ganar la Liga este año. Pero también te digo que a quién no le hace ilusión llegar a una final de Champions o ganarla. Pero eso queda muy lejos aún.

-Tras seis jornadas, Atlético y Barcelona vuelven a demostrar su supremacía. ¿Es una pelea entre dos?

-No descarto al Levante. Tiene muy buena plantilla, con jugadoras que saben lo que es ganar Ligas y creo que este año es más difícil que nunca ganar la Liga Iberdrola.

-Golear 9-1 al Rayo ¿es espectáculo o una evidencia de la diferencia de presupuestos?

-No creo que perjudique a la competición porque al final ese día estuvimos acertadas, pero hay otros días que generas las mismas ocasiones y a lo mejor solo metes uno. Ser exigente y dar tu máximo desde el cero hasta el minuto noventa es la mejor manera de hacer crecer la Liga.

-Precisamente, ante el Rayo marcó cuatro goles. ¿Cómo se vive un hecho así?

-No sentí nada especial. Contenta porque entraron y el equipo ganó y ya está, pero si no los hubiera metido no hubiera pasado nada.

-Pero debe presumir de estar entre las máximas goleadoras...

-Me da a mí que no voy a estar mucho tiempo...

-No debe ser fácil mantener el ritmo anotador de jugadoras como Jenny Hermoso, Soni, Nahikari...

-Son otro tipo de jugadoras. Yo soy completamente diferente pero ese domingo jugué más adelantada y tuve más opciones. Yo, que juego atrás, suelo dar más pases...

Alexia durante la sesión fotográfica - INÉS BAUCELLS

-Analizando al rival, el Atlético, tras la marcha de Soni ha explotado Ludmila. ¿Le ha sorprendido?

-No porque ya sabía las cualidades que tenía y, además, el entrenador que tiene ahora parece que ha dado con la tecla de su posición. No me sorprende la dupla que hace con Jenny. Conozco a las dos jugadoras y sé de lo que son capaces.

-¿Qué propondría para mejorar la Liga?

-Tiene que haber una mejora importante e inminente en cuanto a los terrenos de juego en los que jugamos. Para mí, si le quieres dar prioridad o ese toque profesional a la Liga no puede ser que estés jugando en el mismo terreno, con todos mis respetos, que está jugando un alevín. Al final eso quiere decir que puede estar al alcance de todo el mundo y si quieres darle un toque profesional, eso no puede ser. Dejando de lado el tema de las lesiones que puedes sufrir o el estilo que te impone.

-¿Sería importante que el Real Madrid apostara por crear un equipo femenino?

-Personalmente, como culé, sí que me haría mucha ilusión jugar un clásico y ganar al Real Madrid. Yo encantadísima. Pero también es cierto que no son tan necesarios, que esto está tirando hacia adelante sin el Madrid y que parece que sin él esto no vaya a funcionar y no está siendo así. La realidad es que el fútbol femenino está emergiendo sin el Real Madrid. Si se quieren apuntar encantada, vamos a ganar al Real Madrid y yo tan feliz. Y si no se quieren apuntar esto va a seguir hacia adelante.

-Pero otro equipo grande daría un nuevo impulso.

-Que un Barça-Madrid o un Atlético-Madrid daría mucho al fútbol femenino, pues si. Pero si no están... Esto ya está yendo para arriba.

-¿Qué importancia le da a las redes sociales?

-Lo vivo de forma muy normal, con mucha naturalidad. Cuando me apetece poner una foto la pongo y cuando me apetece comentar algo lo hago y cuando no, no.

-Pero es una responsabilidad para una persona con tantos seguidores...

-Sí. Al final lo que tengo claro es que yo no voy a dejar de ser quien soy por tener esta responsabilidad. De hecho, si la tengo es porque soy como soy y estoy orgullosa de serlo. Sí que muchas veces pasaría contestar pero entiendo que forma parte de ser una referente y lo acepto con naturalidad.

-Es usted una «influencer»...

-(Risas) No intento influir a nadie. Podría vivir perfectamente sin las redes sociales. Es una forma de estar cerca de la gente que te sigue pero no es mi vida.

-Usted tuvo que salir a explicar el polémico viaje de pretemporada con el primer equipo. ¿Se exageró?

-Sí. Desde dentro tuvimos la sensación de que trataban de hacer daño con eso y realmente en esa ocasión no tenían razón. Es lo que comentaba antes del Madrid. Yo soy del Barça y tengo la oportunidad de cumplir mi sueño de vestir esta camiseta porque me dan esa posibilidad pero muchos medios que son más simpatizantes del Real Madrid y que hablaron de discriminación en ese viaje, no dicen que una niña de Madrid no puede cumplir su sueño de vestir esa camiseta, sino que el Barça femenino viaja en turista.

-La veo realmente molesta...

Sí. Es que además muchos medios aparecieron cuando durante la temporada no están. Y ahí es cuando realmente se vio que fueron a buscar la polémica.

La jugadora del Barcelona juega con dos balones - INÉS BAUCELLS

-Hablando de polémicas ¿cuál es su postura sobre el Convenio Colectivo que se está negociando?

-Mi sensación es que han aparecido sindicatos que no se han estado preocupando en ningún omento del fútbol femenino. Yo pertenezco a AFE, quiero que me represente AFE y no es un berrinche de unas cuantas jugadoras. AFE lleva tres años preocupándose por el fútbol femenino, han venido muchas veces al vestuario a preguntar qué necesitábamos y qué se podía mejorar. En cambio, los otros sindicatos que se han presentado ahora en ningún momento se han puesto en contacto con el equipo. Al final, me hace pensar que hay más intereses que no solo el fútbol femenino.

-Catalana y culé ¿Cómo vive la situación política de Catalunya cuando viajan a jugar fuera?

-Sí que a veces escuchas comentarios pero al final son gente que considero que están vacías por dentro porque para soltar esas cosas no creo que haya que estar muy a gusto con uno mismo.

-¿Qué importancia le concede al patrocinio de Iberdrola?

-Mucha. Es muy importante. No solo por el tema económico, que ayuda a los clubes que no tienen el apoyo de tener una entidad masculina, sino porque aporta publicidad, llegar a más gente, a más ámbitos, a más escenarios, y al final salimos beneficiados todos.