Pier, en la senda de Pochettino

Cuando en 2008 se sacó el carnet de entrenador y realizó las pruebas en el Espanyol femenino, pocos podían imaginar que Mauricio Pochettino brillaría con luz propia en el rutilante escaparate europeo a las riendas de un Tottenham que sometió al campeonísimo Real Madrid de Zidane o partiendo como uno de los grandes favoritos en el mismo grupo que el Barcelona de Valverde. La Liga Iberdrola es un vivero de grandes entrenadores y el aterrizaje de grandes futbolistas que aportan su experiencia al campeonato eleva el nivel de la competición. El último en llegar ha sido Pier Luigi Cherubino, referente del fútbol canario y goleador del Tenerife de la década de los 90, que dirigirá al Granadilla Egatesa, un club fundado en 2013 pero que ya se ha afianzado en la Primera división.

«No sabía que Pochettino había comenzado su carrera en los banquillos en el femenino del Espanyol. Es un plus de motivación. Me he encontrado un grupo maravilloso y empiezo en esta aventura con un equipo de primer nivel», asegura Pier a ABC antes de debutar con el Granadilla Egatesa. Lo único que lamenta el ex futbolista es la forma a la que ha llegado al banquillo tinerfeño. El pasado 12 de septiembre tuvo que ser intervenido de urgencia Toni Ayala, por un problema cardiovascular del que se está recuperando. Antonio González tomó las riendas de forma momentánea, pero tras ganar al Betis (1-2), al Valencia (3-0)y perder en casa del Atlético (2-0), solicitó el relevo. Pier, ligado a la entidad desde su fundación y con el carnet de entrenador recién aprobado, aceptó el reto que le propuso Sergio Batista, presidente del club canario. Ha firmado hasta final de temporada.

«Pasó la desgracia de Toni Ayala. El presidente, sobre la marcha, puso a Antonio González pero después del partido contra el Atlético de Madrid, Antonio le comunicó que no podía seguir por motivos de trabajo. Me lo comentó a mí y nos pusimos de acuerdo enseguida», asegura Pier, que se siente muy motivado ante esta oportunidad en la Liga Iberdrola: «Tengo muchísima ilusión. Es un gran reto porque cojo a un equipo en una línea muy buena. No ha sido por una destitución o porque vaya mal. Además, la predisposición de las chicas es buenísima y el cuerpo técnico está muy preparado. Me siento un privilegiado».

En una Liga con dos grandes referentes, Barcelona y Atlético de Madrid, el objetivo que se ha marcado Pier es darles alcance: «Lo importante es seguir la línea de trabajo que estaban haciendo con Ayala porque era muy buena y a partir de ahí seguir compitiendo como en las últimas temporadas, tratando de ganar a esos equipos que están a nuestro nivel e intentar dar un pasito más para acercarnos a esos que están un escalón por encima nuestro, que son el Barcelona y el Atlético».

Una Liga más igualada

El Granadilla aspira a meterse entre los cuatro primeros equipos de la Liga y Pier no descarta que la hegemonía que muestran azulgranas y colchoneras vaya menguando en próximas temporadas. «Los dos grandes están a otro nivel. Su objetivo es la Champions. Pero este año la Liga Iberdrola está mucho más igualada. Los equipos se han reforzado muy bien y va a ser complicado ocupar los puestos altos otra vez. Venimos de un Granadilla que acabó en cuarta posición y eso es un orgullo para Tenerife y para toda Canarias. Intentaremos estar en los puestos altos y que Granadilla siga llevando el nombre de Tenerife y de Canarias por toda España», admite Pier.

En este sentido, el ex futbolista reconoce que «el impulso que se le está dando al fútbol femenino es buenísimo. Se está colocando a la mujer y al deporte femenino donde tienen que estar y que sean una referencia en la sociedad». Antes de despedirse, Pier recuerda lo que sintió el primer día que entró en el vestuario del Granadilla: «Iba con toda la ilusión del mundo y cuando acabó el primer entrenamiento me fui con esa misma ilusión multiplicada por mil. La primera vez que te diriges ellas y las miras a la cara ves que al final todos somos futbolistas. Veo en sus miradas la misma ilusión que cuando yo jugaba».