McLaren ha querido anticiparse a todos en la Fórmula 1 y ha confirmado ya su pareja de pilotos para 2020. Carlos Sainz y Lando Norris repetirán juntos en el monoplaza naranja la próxima temporada después de una primera experiencia bastante más satisfactoria que las de las últimas temporadas.

Carlos and Lando announce our 2020 driver line-up in the most Carlos and Lando way possible. 🤝😃



