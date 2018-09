Fórmula 1 Así mantiene a raya Alonso a Magnussen El piloto español frenó la osadía del danés evitando el adelantamiento

El español Fernando Alonso fue eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Sin embargo, dejó bien claro que su pilotaje es uno de los mejores por mucho que las carreras no le salgan como querría. Lo sufrió Kevin Magnussen, piloto de Haas, quien osó adelantarlo en una ronda de clasificación. El español, que le comentó a su equipo por la radio y entre risas la osadía del danés, le dejó las cosas muy claras al evitar el adelantamiento y apartarlo a una esquina del circuito.

El español explicó así el incidente: «Estamos todos agrupados al final del 'out lap' (vuelta de lanzamiento), uno de los Haas decidió pasar por delante y ponerse en medio de todos al final y empezamos la vuelta juntos. Llegamos a la primera vuelta juntos, estropeamos la vuelta de los dos, es lo que tiene, hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas que tienen el tercer o cuarto mejor coche de la parrilla y se quedan fuera en Q2, yo sin embargo el máximo era entrar en Q2 y ahí estamos. A mi no me cambia mucho, supongo que a ellos más, pero es divertido, muy divertido».

El finlandés Kimi Raikkonen saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza, donde mejoró el récord histórico de vuelta rápida del colombiano Juan Pablo Montoya, vigente desde 2004.

Kimi cubrió los 5.793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 19 segundos y 119 milésimas, 161 menos que su compañero el alemán Sebastian Vettel.

El inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial, con 17 puntos más que Vettel, se quedó a 175 milésimas del tiempo de Kimi y saldrá tercero este domingo en Monza.